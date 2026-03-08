(Crónica) Feliz final para el Real Madrid y contundentes Valencia Basket y Barça

El Real Madrid venció (80-82) al Dreamland este domingo gracias a una canasta sobre la bocina de Andrés Feliz, mientras que Valencia Basket y Barça firmaron contundentes victorias en la jornada 21 de la Liga Endesa contra UCAM Murcia (110-84) y Río Breogán (78-109).

El equipo de Sergio Scariolo vivió una montaña rusa en su visita a la isla pero se llevó el triunfo en la última jugada, una acción individual brillante de Feliz. Los blancos, líderes con 19 victorias, evitaron la campanada de un 'Granca' en horas bajas en liga, que empezó mandando y tuvo una gran reacción final.

Sin Mario Hezonja por descanso, Facundo Campazzo, con 18 puntos y 24 de valoración, fue el más destacado de un Madrid que dio el balón decisivo a Feliz y este lo ganó en el último segundo, con un bonito reverso entrando a canasta, y paso atrás para anotar con suspense.

Por otro lado, un Barça inspirado en ataque encontró cura en la competición doméstica después de otra mala semana en Euroliga. Los de Xavi Pascual no dieron opción al Río Breogán asaltando el Pazo de Lugo con 57 puntos en el primer tiempo. Tras el parón por la Copa y de ventana FIBA, el Barça firmó su tercera victoria seguida en Liga, 15ª en tercera posición, y recuperó una mejor versión.

Tornike Shengelia (21 puntos y 26 de valoración), Will Clyburn (18 y 23), Myles Cale (24) y Kevin Punter (18) hicieron pagar los platos rotos a los gallegos de las últimas semanas blaugranas. Con 16 triunfos, segundo, el Valencia Basket firmó también un recital, en un duelo directo además contra el UCAM Murcia (14).

Los de Pedro Martínez contaron con la exhibición de Jean Montero en el Roig Arena y, con los 51 rebotes que capturaron durante el partido, dominaron el ritmo del mismo. Además, más de un 50% de acierto en el triple fulminó a los de Sito Alonso. El base dominicano firmó 23 puntos y 28 de valoración, y destacó un Sergio de Larrea que va recuperando un papel más protagonista.

Cuarto con 14 partidos ganados, el Kosner Baskonia superó (93-90) a un aguerrido Hiopos Lleida. La dupla que formaron Trent Forrest (18 puntos y 30 de valoración) y Eugene Omoruyi (28 de valoración) devolvió la sonrisa al campeón de Copa del Rey, en un Fernando Buesa Arena que había sufrido dos duras derrotas en Euroliga tras el celebrado título cosechado en Valencia.

Además, en esa lucha por zona de 'playoffs', el Unicaja se puso también en 14 victorias con un 83-90 que frenó el intento del Bàsquet Girona de engancharse a esa parte noble. Los de Ibon Navarro llevaron el peso del encuentro en Fontajau, pero los locales no tiraron la toalla. James Webb III fue el mejor con 18 puntos, 10 en el último cuarto, 7 rebotes, 3 asistencias y 20 de valoración.

Por otro lado, el Asisa Joventut no dio opción (109-77) al colista Coviran Granada en el debut de Jabari Parker de verdinegro. El ex del Barça firmó 13 puntos, mientras los mejores fueron Henri Drell (20 y 27 de valoración) y Cameron Hunt (15). Los de Dani Miret rompieron el partido en el segundo cuarto, para defender su posición en el 'Top 8' con 13 triunfos.