Chipre apunta a Líbano como origen de los proyectiles lanzados contra la base británica de Akrotiri

El ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Constantinos Kombos, ha señalado Líbano como origen probable de los proyectiles lanzados contra la base británica de Akrotiri, en la isla de Chipre, el pasado domingo.

"Ahora mismo es un hecho que estamos mirando hacia el frente libanés", ha explicado Kombos en declaraciones al diario británico 'The Guardian'. "No podemos descartar nada en la dirección noreste. Tenemos que ser muy cuidadosos", ha añadido.

Kombos ha destacado la necesidad de que "los sistemas vigentes cubran todas las posibles amenazas" y, a medio plazo, ha apuntado a la apertura de "conversaciones" sobre la retirada de las dos bases militares británicas, Akrotiri y Dhekelia.

"Ahora mismo tenemos bases británicas en la isla. Hay preguntas. Hay temas. Hay cuestiones preocupantes. Ya expresamos nuestro malestar antes del incidente e inmediatamente después", ha explicado Kombos en una entrevista posterior con la cadena británica BBC. "Creo que es una conversación que tenemos que tener tras una cuidadosa reflexión", ha insistido.

Tras las declaraciones de Kombos, el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Yusef Raggi, ha remitido a su par chipriota un mensaje de condena. "Le he enviado un mensaje de texto expresando nuestra condena a estos ataques", ha anunciado Raggi en redes sociales.

"He subrayado que estos actos no representan a Líbano, su Estado, su pueblo ni sus valores y he afirmado nuestro rechazo a cualquier intento de convertir Líbano en una plataforma para la ejecución de agendas externas", ha añadido.

Pide así a "nuestros amigos chipriotas" que no "confundan" al Estado libanés con quienes actúan fuera de su autoridad y marco legal. Recuerda de este modo que "todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá son ilegales" y que cualquier ataque contra Chipre es un acto "en directa contradicción con las decisiones soberanas" del Estado.

"He terminado expresando nuestro profundo pesar por estos actos condenables y reafirmando el rechazo total e inequívoco de Líbano a los mismos, sin reservas", ha concluido.

El domingo fue lanzado un artefacto cargado de explosivos en la base militar británica y menos de doce horas después otros dos drones de combate fueron interceptados cerca de la isla. Los tres proyectiles habrían salido de Líbano.