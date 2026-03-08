Agencias

Chipre apunta a Líbano como origen de los proyectiles lanzados contra la base británica de Akrotiri

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores chipriota, Constantinos Kombos, ha señalado Líbano como origen probable de los proyectiles lanzados contra la base británica de Akrotiri, en la isla de Chipre, el pasado domingo.

"Ahora mismo es un hecho que estamos mirando hacia el frente libanés", ha explicado Kombos en declaraciones al diario británico 'The Guardian'. "No podemos descartar nada en la dirección noreste. Tenemos que ser muy cuidadosos", ha añadido.

Kombos ha destacado la necesidad de que "los sistemas vigentes cubran todas las posibles amenazas" y, a medio plazo, ha apuntado a la apertura de "conversaciones" sobre la retirada de las dos bases militares británicas, Akrotiri y Dhekelia.

"Ahora mismo tenemos bases británicas en la isla. Hay preguntas. Hay temas. Hay cuestiones preocupantes. Ya expresamos nuestro malestar antes del incidente e inmediatamente después", ha explicado Kombos en una entrevista posterior con la cadena británica BBC. "Creo que es una conversación que tenemos que tener tras una cuidadosa reflexión", ha insistido.

Tras las declaraciones de Kombos, el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Yusef Raggi, ha remitido a su par chipriota un mensaje de condena. "Le he enviado un mensaje de texto expresando nuestra condena a estos ataques", ha anunciado Raggi en redes sociales.

"He subrayado que estos actos no representan a Líbano, su Estado, su pueblo ni sus valores y he afirmado nuestro rechazo a cualquier intento de convertir Líbano en una plataforma para la ejecución de agendas externas", ha añadido.

Pide así a "nuestros amigos chipriotas" que no "confundan" al Estado libanés con quienes actúan fuera de su autoridad y marco legal. Recuerda de este modo que "todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá son ilegales" y que cualquier ataque contra Chipre es un acto "en directa contradicción con las decisiones soberanas" del Estado.

"He terminado expresando nuestro profundo pesar por estos actos condenables y reafirmando el rechazo total e inequívoco de Líbano a los mismos, sin reservas", ha concluido.

El domingo fue lanzado un artefacto cargado de explosivos en la base militar británica y menos de doce horas después otros dos drones de combate fueron interceptados cerca de la isla. Los tres proyectiles habrían salido de Líbano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Higinio Rivero finaliza 23º en biatlón y Emilio Redondo cae en cuartos de snowboard cross

Higinio Rivero finaliza 23º en

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Tadej Pogacar gana su cuarta Strade Bianche

El esloveno del UAE Team Emirates-XRG se impone en la clásica toscana tras protagonizar un ataque demoledor a 79 kilómetros de la meta, superando por un minuto a Seixas y desempatando el récord de victorias en Siena

Tadej Pogacar gana su cuarta

(Previa) Un recuperado Jonas Vingegaard debuta en la París-Niza ante los apostados Juan Ayuso y Oscar Onley

Con su retorno esperado tras una lesión y enfermedad, el danés asume un rol central en la carrera francesa que enfrenta a figuras como Ayuso y Onley, todos luchando por imponerse en un pelotón de máxima competitividad

(Previa) Un recuperado Jonas Vingegaard

Excarcelada la hispanovenezolana Ángela Expósito tras siete años en prisión en Venezuela

Liberada bajo control judicial por una ley reciente, la defensora de derechos humanos obtuvo la confirmación de su salida por parte de ONG y fuentes políticas, sumándose a miles de beneficiados por el polémico proceso de amnistía en ese país

Infobae