China dice que el proteccionismo equivale a "encerrarse en una habitación oscura"

Pekín, 8 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, afirmó este domingo que "el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura" y criticó que "algunos países erijan barreras arancelarias, intentando desacoplar y cortar las cadenas de suministro", en referencia velada a Estados Unidos.

Wang abogó por que Pekín y Washington "se traten con sinceridad y confianza" e instó a "realizar preparativos exhaustivos" y "crear un entorno adecuado" en las relaciones bilaterales, si bien no se refirió específicamente a la próxima visita del presidente estadounidense Donald Trump al país asiático a finales de mes, un viaje avanzado por la Casa Blanca pero no confirmado por China.

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa anual del ministro de Exteriores celebrada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), el principal evento político del país cada año. EFE

(foto)(video)