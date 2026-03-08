Agencias

Castillo gana en Puerto Rico su primer título PGA Tour

Guardar

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El estadounidense Ricky Castillo logró este domingo su primer título en el PGA Tour de golf al ganar el Abierto de Puerto Rico, disputado desde el jueves en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

Ricky Castillo, nacido en Yorba Linda, California, hace 24 años, firmó su segunda victoria como profesional, más de dos años después de la primera, el Wichita Open del Korn Ferry Tour de 2023.

Ganó en Río Grande con 271 golpes totales (17 bajo par), uno menos que su compatriota Chandler Blanchet y tres de margen sobre otro norteamericano, Blades Brown. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

De prometer el fin del

(Crónica) Feliz final para el Real Madrid y contundentes Valencia Basket y Barça

(Crónica) Feliz final para el

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Inicia en Ecuador juicio contra alcalde de Guayaquil por comercio ilegal de combustibles

Infobae

Los colegios electorales cierran en Colombia después de ocho horas de votación

Infobae