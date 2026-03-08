Artistas hispanas exploran sus raíces en una muestra en Londres por el Día de la Mujer

Londres, 8 mar (EFE).- 'Todo lo que se ha dado' es el título de una muestra de arte en Londres en la que un grupo de nueve artistas, entre ellas una española, una colombiana, una ecuatoguineana y una venezolana, exploran sus raíces con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026.

Las creadoras participan en un programa de la fundación 'Sarabande', creada por el diseñador de moda Lee Alexander McQueen, que falleció en 2010 en la capital británica.

Antonia Caicedo, pintora colombiana, explora la memoria y la intimidad, y su obra investiga cómo las historias personales y culturales influyen en los espacios y las relaciones, explicó a EFE.

En esta muestra, Caicedo reflexiona sobre "el profundo impacto" que ha tenido la danza en su vida, particularmente la salsa que se baila en su ciudad de procedencia, Cali.

La artista explicó que siempre "se pone en la piel" de la persona que está pintando, como en el cuadro 'Polinizando', en el que se ve a una bailarina con un llamativo tutú amarillo.

La venezolana Victoria Ruiz se define como una artista multidisciplinar, cuya práctica abarca la fotografía, la escultura y la 'performance'.

Su obra aborda "la identidad y la relación entre espiritualidad y naturaleza", lo que se refleja en la exposición londinense, explicó a EFE.

A través de 'Para tu altar, las fuerzas divinas de la naturaleza', la artista evoca las tradiciones con las que creció y con las que se desarrolló personalmente, subrayando que "cada imagen es un portal en el que uno entra y tiene un personaje diferente que cuenta una historia única".

Por su parte, Bisila Noha es una artista, investigadora y escritora hispano-ecuatoguineana, cuya obra "busca desafiar las visiones occidentales sobre el arte y la artesanía" y cuestionar lo que entendemos como productivo y valioso en las sociedades capitalistas.

La creadora española Paloma Tendero, interesada en temáticas relacionadas con la herencia, la identidad y los ciclos vitales, presenta en esta exposición 'Shifting bodies', una serie de fotografías de esculturas en materiales flexibles que capturan la transformación del cuerpo humano.

El resto de participantes en la exhibición, de países como China o Corea, reflejan también a través de su arte el legado que han recibido como mujeres en sus culturas, con el fin de explorar el universo femenino en el siglo XXI. EFE

