Sinner liquida a Svrcina en 65 minutos

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número dos del ránking mundial, liquidó este viernes su partido de primera ronda en el Masters 1.000 de Indian Wells con un doble 6-1 al checo Dalibor Svricina, número 109, en 65 minutos.

Sinner, dos veces semifinalista en el cemento californiano, no dio opción a Svrcina, que llegaba al cuadro principal tras pasar por las clasificaciones.

El jugador italiano extendió a 33 su racha de victorias consecutivas en las rondas de apertura, en las que no pierde desde el Masters 1.000 de Cincinnati de 2023.

Sinner tan solo concedió, y anuló, una bola de rotura en su duelo con Svrcina, un rival al que se enfrentó por primera vez en su carrera.

La de este viernes fue la victoria número 215 de Sinner en los Masters 1.000 en superficie rápida. Nadie suma más que el jugador italiano.

En la siguiente ronda, Sinner se medirá con uno entre el argentino Tomás Etcheverry y el canadiense Denis Shapovalov.