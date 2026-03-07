Agencias

Ortega Cano, al margen de las críticas de las amigas de Gloria Camila a su yerno, Álvaro García

MADRID (CHANCE)

José Ortega Cano ha vuelto a situarse en el foco mediático por la vida sentimental de su hija, Gloria Camila, aunque esta vez ha optado claramente por mantenerse al margen. En los últimos días, se ha comentado la postura de algunas amigas de la joven, a las que no les terminaría de convencer Álvaro García, el cantante con el que estuvo saliendo y ahora se le ha vuelto a relacionar, pero el torero ha preferido no entrar en valoraciones y marcar distancia respecto a estas opiniones.

Cuestionado por la prensa sobre ese supuesto rechazo del entorno de su hija hacia su yerno, el diestro ha sido tajante: "No le puedo decir nada". Con gesto serio y sin ánimo de alimentar la polémica, Ortega Cano ha evitado posicionarse sobre el artista y ha rematado con un escueto: "Yo no... no le puedo decir nada. Hasta luego". Una respuesta breve pero muy significativa, con la que deja claro que no quiere entrar en debates ni polémicas sobre las parejas de su hija, al menos de puertas afuera.

Y es que el nombre de Álvaro García sigue en el centro del huracán, señalado en los platós por su pasado y por las supuestas "dos bandas" que se habrían formado en torno a él en el entorno de Gloria. Mientras se multiplican las acusaciones, desmentidos y testimonios cruzados sobre el cantante, el foco se desplaza cada vez más a su papel en la vida de la joven.

