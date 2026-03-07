Mujeres de varios sectores denuncian discriminación, brecha salarial o exclusión: "El 8M deber ser punto inflexión"

La brecha en las pensiones entre hombres y mujeres mayores de 65 años en España alcanza el 29,2%, cifra superior al promedio de la Unión Europea, según datos recogidos por Eurostat este año y consignados por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP). Este dato evidencia que la desigualdad de género persiste incluso tras la jubilación, desencadenando vulnerabilidad económica entre las mujeres mayores. En vísperas del 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema de ONU Mujeres ‘Derechos, justicia y acción para TODAS las mujeres y niñas’, distintas organizaciones han reiterado sus demandas de medidas urgentes, compromiso político y cambios estructurales para erradicar las desigualdades que afectan a mujeres de diferentes ámbitos, según reportó Europa Press.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha rendido homenaje a las mujeres que sostienen el sector de la discapacidad y la dependencia, incluyendo mujeres con discapacidad, cuidadoras y profesionales sociosanitarias. De acuerdo con Europa Press, la entidad insiste en que las mujeres con discapacidad enfrentan una doble desventaja: menor presencia en el mercado laboral y una significativa brecha salarial. El CEDDD denuncia que el salario medio anual de las mujeres con discapacidad resulta 8.710 euros menor al de los hombres sin discapacidad. La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha publicado un manifiesto titulado ‘Por un acceso real a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad’, señalando que persisten obstáculos estructurales que impiden a este colectivo ejercer plenamente sus derechos judiciales. Según relató Europa Press, este manifiesto fue leído públicamente en un video, en el que once mujeres con discapacidad expusieron, en primera persona, las reivindicaciones del movimiento.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), a través de su propio manifiesto, denuncia exclusión estructural en áreas clave de la vida de las mujeres sordas y urge a la administración pública a implementar acciones inmediatas orientadas al reconocimiento efectivo de sus derechos. En una línea similar, la IX Jornada Mujeres en el Autismo, organizada por Fundación Orange y la Federación Autismo Madrid, destacó las dificultades cotidianas que afrontan las mujeres autistas y sus familias. Dichas barreras, tanto visibles como invisibles, condicionan sus posibilidades y su bienestar, motivo por el cual las organizaciones han propuesto fortalecer experiencias e iniciativas probadas que hayan demostrado eficacia para reducir este tipo de obstáculos.

En términos de inserción laboral, la tasa de empleo entre mujeres con discapacidad ha alcanzado el 29,8% este año, una mejora respecto a años anteriores, pero considerablemente por debajo del 47% que registra el conjunto de mujeres en España, conforme al informe ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’ elaborado por Fundación Randstad y Randstad Research y citado por Europa Press. En paralelo, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco–en colaboración con dieciséis empresas–ha publicado el ‘13º informe #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral’. El informe subraya la importancia de considerar una perspectiva interseccional, ya que diferentes factores como edad, discapacidad, responsabilidades familiares y experiencia de violencia de género pueden acumularse y dificultar el acceso y mantenimiento del empleo. Europa Press detalló que la combinación de estas situaciones intensifica la exclusión social y laboral, por lo que se proponen respuestas adaptadas e integrales a cada caso.

Organizaciones feministas y sociales levantan la voz sobre la persistencia de múltiples formas de discriminación en el mercado laboral. De acuerdo con la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), la actualidad está marcada por amenazas de retroceso en los derechos adquiridos, el auge de discursos hostiles y el creciente negacionismo de las violencias machistas. La UNAF aboga por políticas públicas centradas en una educación igualitaria, educación sexual integral y amplio respaldo al asociacionismo feminista. Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) solicitó al Gobierno mayor reconocimiento de la maternidad y la implementación de políticas efectivas que eliminen las dificultades económicas, sociales y laborales que enfrentan las mujeres madres, especialmente las de familias numerosas.

En el contexto del emprendimiento femenino, la Fundación Madrina acompaña a unas cien madres jóvenes, muchas en situación de vulnerabilidad y de más de cincuenta y cinco nacionalidades, a través de su Universidad de Madres para brindar formación y facilitar la creación de microemprendimientos, lo que representa una alternativa concreta para la autonomía económica y la conciliación familiar. Según Europa Press, tanto la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) como Autónomas por la Igualdad (AxI) han impulsado campañas para visibilizar la precariedad y la desigualdad estructural que enfrentan las trabajadoras autónomas. AxI, bajo el slogan ‘No queremos medallas. Queremos derechos’, denuncia la narrativa que pone en valor la resiliencia femenina mientras se desatienden los problemas reales de desprotección social.

A nivel internacional, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) considera que el contexto actual presenta una oportunidad para el avance del liderazgo femenino, sobre todo en la gestión y resolución de conflictos, en el marco de crisis como la escalada bélica reciente en Oriente Medio. La ONG Entreculturas, mediante su campaña ‘Mujeres que construyen futuro’, advierte que la violencia de género es una problemática estructural, no limitada a territorios concretos, sino presente tanto en contextos internacionales como en España. En declaraciones recogidas por Europa Press, la organización señala que "este 8M debe ser 'un punto de inflexión' que traduzca los compromisos políticos en decisiones concretas", con el objetivo de modificar las circunstancias que perpetúan la desigualdad.

El medio Europa Press informa que, globalmente, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 132 millones de niñas entre seis y diecisiete años no asisten a la escuela. Si las políticas públicas no se orientan a cambiar esta situación, 351 millones de mujeres y niñas podrían continuar en pobreza extrema en 2030. En regiones como África subsahariana, la organización Fundación Recover, Hospitales para África, trata de mejorar el acceso de mujeres y niñas a la atención médica. Desde 2016, las iniciativas de esta organización han beneficiado a cerca de 32.000 mujeres y niñas a través de campañas sanitarias.

Ante el 8 de marzo, colectivos de diferentes ámbitos, incluida la discapacidad, las familias, las mujeres mayores y las organizaciones feministas, coinciden en la necesidad de acciones decididas y sostenidas por parte de las instituciones y la sociedad civil para garantizar derechos, participación y bienestar de todas las mujeres y niñas, según relató Europa Press. La reiteración de estas demandas pone de manifiesto la persistencia de obstáculos en materia de derechos, justicia y acceso a oportunidades, e impulsa a reclamar compromiso político inmediato y medidas concretas que cambien las condiciones de desigualdad existentes.