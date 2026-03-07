Miles de mujeres se manifiestan en el Reino Unido por el Día Internacional de la Mujer

Londres, 7 mar (EFE).- Miles de mujeres se manifestaron este sábado en Londres y otros puntos del Reino Unido para condenar la desigualdad y la misoginia con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo en todo el mundo.

Numerosas mujeres y niñas marcharon por el centro de Londres convocadas por la alianza denominada Mujeres contra la extrema derecha, con pancartas que decían 'Juntas podemos derrotar la violencia masculina', 'La violencia sexual debe desaparecer' y 'Ya hemos oído lo suficiente a los hombres mayores blancos'.

En un ambiente festivo y muchas de ellas vestidas de violeta y con pancartas rosas, las participantes -no se incluía a hombres- pidieron también rechazar 'las mentiras racistas' y recordaron que 'los inmigrantes no son responsables" de los males de la sociedad.

En Belfast, capital de Irlanda del Norte, la expresidenta de la República de Irlanda Mary Robinson pidió unidad y solidaridad en un acto organizado por varios grupos femeninos o de ayuda a las mujeres, entre ellos Ayuda a las mujeres, Acción juvenil y Sobrevivir al abuso económico.

Robinson condenó la "epidemia de violencia contra mujeres y niñas" en todo el mundo así como el aumento del gasto en guerras mientras se recortan los fondos destinados a la ayuda internacional y los servicios básicos.

También denunció la "misoginia de las redes sociales para cada mujer que se levanta, o incluso si no se levanta" y advirtió de que la situación empeora porque la inteligencia artificial "permite desnudar a mujeres y niñas" y "posibilita literalmente intentar destruir la vida de las personas". EFE