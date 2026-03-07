Los países del Golfo condenan los "traicioneros" ataques de Irán a Bahréin

El comunicado del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) destacó que cualquier ataque dirigido a uno de sus Estados miembros o a sus infraestructuras compartidas equivale a una agresión contra todos los integrantes de la alianza. Según detalló el medio, este mensaje formalizó la postura colectiva de los países miembros tras una serie de agresiones atribuidas a Irán, que incluyeron el reciente ataque con misiles lanzados contra la principal refinería de Bahréin, al sur de Manama, la capital nacional.

De acuerdo con el reporte de la cadena informativa, las fuerzas militares de Irán realizaron estos ataques en el contexto de una escalada regional como represalia a la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel en territorio iraní el pasado sábado. Las autoridades bahreiníes informaron que la compañía petrolera Bapco, ubicada en Sitra, fue alcanzada y un "incendio limitado" se produjo en sus instalaciones, lo que derivó en una alerta sobre la seguridad energética del país.

Tal como consignó el medio, el secretario general del CCG, Jassim Mohammed al Budaiwi, calificó el episodio como una agresión "traicionera" que tuvo como objetivo edificios que albergan elementos de las Fuerzas Navales de Qatar, integradas en el Centro de Operaciones Marítimas Conjunto dependiente del Mando Militar Unificado del Golfo. Al Budaiwi enfatizó que esta acción representa un acto hostil que infringe leyes y normas internacionales reconocidas, y señaló que la conducta de Irán evidencia una estrategia de escalada frente a los Estados miembros de la organización regional.

Según consignó el comunicado difundido por el CCG y replicado por diversas plataformas informativas, los Estados del Golfo reiteraron la firmeza de su compromiso con la seguridad y la soberanía tanto de Bahréin como de Qatar. Además, recalcaron que la protección de las fuerzas e infraestructuras vitales de cualquiera de los miembros forma parte de una política de seguridad indivisible, motivo por el cual respondieron con una muestra pública de solidaridad frente a la coyuntura actual.

El mismo documento del Consejo, citado por medios internacionales, informó sobre la preocupación compartida entre todos los países miembros ante lo que describieron como un intento de Irán de involucrar bancos e instalaciones de defensa compartida en el marco de las represalias. El CCG subrayó que sus Estados permanecerán cohesionados ante cualquier intento de poner en riesgo su estabilidad o la integridad de sus recursos operativos y estratégicos.

Reportes posteriores recogidos por medios internacionales señalaron que, tras el ataque a la refinería bahreiní, el Ejército estadounidense denunció el viernes nuevos disparos de Irán contra edificios residenciales en Bahréin. Washington advirtió una “respuesta contundente” como posible represalia, mientras que Qatar a su vez transmitió su preocupación tras los ataques contra residencias de personal de la Marina qatarí.

Tal como publicó el medio, los Estados del CCG han insistido en los días recientes en que sus territorios no servirán de plataforma para atacar a Irán, intentando aminorar el riesgo de verse involucrados en la escalada del conflicto regional. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, ya varios miembros, incluido Bahréin, han experimentado las consecuencias directas de los ataques iraníes.

En el contexto internacional, el debate sobre la utilización de bases militares en terceros países también ha cobrado notoriedad. Según reportó la prensa, España rechazó otorgar permiso a Estados Unidos para que las bases militares localizadas en territorio español se utilicen en posibles acciones militares contra Irán, reflejando un desacuerdo entre aliados occidentales respecto al alcance de la intervención militar en la región y a la gestión de la crisis actual en Oriente Próximo.