Líbano denuncia al menos 41 muertos y 40 heridos durante una incursión israelí en el valle de la Becá

Al menos 41 personas han muerto en el este de Líbano, entre ellas tres militares libaneses, y otras 40 han resultado heridas durante una incursión nocturna efectuada a última hora del viernes por el Ejército de Israel en la población de Nabi Chit y sus inmediaciones en el valle de la Becá, según la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA.

La agencia explica que la incursión fue protagonizada por cuatro helicópteros Apache, con fuerzas de tierra, y tenía como objetivo el cementerio familiar de Al Shukr. El Ejército israelí ha terminado confirmando que la incursión fue efectuada para "intentar localizar artefactos relacionados" con el piloto Ron Arad, desaparecido en Líbano en 1986. La búsqueda, concluye el comunicado, fue infructuosa.

De nuevo según la NNA, el Ejército israelí "preparó el terreno" para su operación militar con "13 incursiones violentas para desviar la atención de su plan", que tuvieron como objetivo la ciudad de Nabi Shit y sus residentes.

El Ejército israelí ha añadido que parte de los ataques, en paralelo a la incursión en el cementerio, han ido dirigidos contra "lanzacohetes, depósitos de armas y sitios militares" de Hezbolá.

Además de los militares libaneses han muerto un miembro de la Dirección General de Seguridad, 15 residentes de Nabi Chit, nueve residentes de Jraibé, un residente de Sarin y un residente de Ali al Nahri, según la agencia libanesa.

El relato presentado por el Ejército libanés explica que los helicópteros israelíes fueron avistados por vez primera sobre las 22.50 horas del viernes, hora local. Dos de ellos "hicieron aterrizar una fuerza hostil en las proximidades de la zona, coincidiendo con un violento y generalizado bombardeo aéreo de las poblaciones vecinas".

La movilización posterior del Ejército desencadenó un intercambio de disparos y ataques israelíes a la población de la zona, denuncia el Ejército libanés en un mensaje publicado en redes sociales donde confirma de momento la muerte de estos tres militares.

Hezbolá también ha confirmado la participación de sus fuerzas en los enfrentamientos al poco de comenzar la incursión. Cuarenta minutos después del avistamiento de los helicópteros, sobre las 23.30, milicianos del partido chií libanés comenzaron un enfrentamiento a tiros con los militares israelíes. Hezbolá denuncia no menos de 40 bombardeos efecutados por el Ejército israelí para cubrir la retirada de sus fuerzas.