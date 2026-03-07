Líbano denuncia al menos 26 muertos y 35 heridos durante una incursión israelí en el valle de la Becá

Al menos 26 personas han muerto en el este de Líbano, entre ellas tres militares libaneses, y otras 35 han resultado heridas durante una incursión nocturna esta pasada madrugada del Ejército de Israel en la población de Nabi Chit y sus inmediaciones en el valle de la Becá, según la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA.

La agencia explica que la incursión fue protagonizada por cuatro helicópteros Apache con fuerzas de tierra y tenía como objetivo el cementerio familiar de Al Shukr. Medios libaneses especulan que la operación había sido organizada para buscar los restos mortales del piloto israelí Ron Arad, desaparecido en Líbano hace 40 años.

No obstante, y de nuevo según la NNA, el Ejército israelí "preparó el terreno" para su operación militar con "13 incursiones violentas para desviar la atención de su plan", que tuvieron como objetivo la ciudad de Nabi Shit y sus residentes.

El Ejército israelí se ha limitado a informar que los ataques han ido dirigidos contra "lanzacohetes, depósitos de armas y sitios militares" de Hezbolá y se ha negado a hacer declaraciones a una pregunta del 'Times of Israel' sobre la presunta incursión para recuperar el cuerpo de Arad.

Además de los militares han muerto un miembro de la Dirección General de Seguridad, 15 residentes de Nabi Chit, nueve residentes de Jraibé, un residente de Sarin y un residente de Ali al Nahri, según la agencia libanesa.