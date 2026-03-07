La Casa Real felicita a Audrey Pascual y destaca su "talento, esfuerzo y capacidad de superación"

Audrey Pascual, esquiadora nacida en Madrid y de 21 años, se convirtió en la primera española con discapacidad física, tanto en la categoría femenina como masculina, en ganar una medalla en esquí alpino en unos Juegos Paralímpicos de Invierno. Su logro representa la presea número 44 para España en la historia paralímpica y rompe una racha de cuatro años sin medallas para la delegación española, según informó la Casa de S.M. el Rey a través de sus redes sociales.

La competencia, que se celebró en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, tuvo a Pascual como protagonista en la prueba de descenso para deportistas que compiten sentados. El medio comunicó que la esquiadora alcanzó la medalla de plata e inauguró el medallero español en esta edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Este resultado es significativo porque es la decimoséptima medalla de plata que obtiene España en una cita paralímpica y la primera en esquí alpino desde la actuación de Magda Amo en Nagano 1998, donde aquella atleta consiguió cuatro medallas de oro.

De acuerdo con el mensaje emitido por la Casa Real, la monarca felicitó a Audrey Pascual y resaltó su "talento, esfuerzo y capacidad de superación". Concretamente, la publicación dice: “Felicidades a nuestra abanderada, Audrey Pascual, por esta histórica medalla de plata en Milán-Cortina 2026 que inaugura el medallero español en estos Juegos Paralímpicos de Invierno. Un éxito que reconoce tu talento, esfuerzo y capacidad de superación. ¡Enhorabuena!”.

Tal como publicó la fuente oficial, la participación española en los Juegos Paralímpicos de Pekín hace cuatro años finalizó sin la obtención de medallas, y Pascual puso fin a esa ausencia en el podio. El hito cobra relevancia porque ningún atleta español con discapacidad física, ya sea hombre o mujer, había logrado una medalla en esquí alpino en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

La medalla obtenida por Pascual añade un capítulo relevante al historial español, ampliando la suma total a 44 preseas en los Juegos Paralímpicos y devolviendo a la selección nacional al medallero en los deportes de invierno. La anterior vez que una esquiadora de alpino alcanzó el podio fue hace 26 años, con los triunfos de Magda Amo en Nagano.

El reconocimiento por parte de la Casa Real subraya el significado del logro, al destacar no solo el resultado deportivo sino también la representación de valores como el esfuerzo y la capacidad de superación, temas centrales en la comunicación emitida por la institución. La declaración difundida en redes sociales fue dirigida directamente a Pascual, identificándola como abanderada y referente en el equipo español que compite en Milán-Cortina 2026.

Según la información proporcionada, esta medalla de plata tiene impacto en dos ámbitos: por un lado, sitúa nuevamente a España en la elite del esquí paralímpico tras varios ciclos competitivos sin éxitos; por otro, marca un precedente para atletas con discapacidad física en su participación en deportes de invierno a nivel internacional.

España, que sumó su última medalla de esquí alpino femenino en 1998, suma desde ahora a Pascual en el listado de deportistas que han dejado su huella en los Juegos Paralímpicos de Invierno. De acuerdo con la Casa de S.M. el Rey, la protagonista de este éxito ya se posiciona como una de las referentes más jóvenes en la historia nacional paralímpica y como la responsable de inaugurar el medallero español en la actual edición de la justa internacional.