Irán anuncia ataques contra posiciones de EEUU en una base militar de Emiratos y la Quinta Flota en Bahréin

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos notificó a través de sus canales oficiales que activó sus sistemas de defensa aérea durante la mañana de este sábado ante una amenaza de drones y misiles procedentes de Irán, poco antes de las 8:00, según el horario peninsular español. Las autoridades emiratíes únicamente confirmaron la puesta en marcha de sus recursos defensivos, sin proporcionar hasta el momento información adicional sobre posibles daños, víctimas o la efectividad de la respuesta militar. La noticia principal se centra en la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán, que informó sobre ataques dirigidos a posiciones estadounidenses en la base militar de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, y a la base naval de Juffair, en Bahréin, donde se encuentra la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos.

Según publicó la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado, los ataques alcanzaron objetivos específicos dentro de la base de Al Dhafra. Las instalaciones albergan la 380.ª Ala Expedicionaria Aérea (380 AEW) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, establecida en el complejo desde enero de 2002, así como un contingente militar francés que incluye cazas Rafale y sistemas de vigilancia. Las fuerzas iraníes detallaron que el ataque dañó el centro de guerra aérea, el centro de comunicaciones por satélite, los radares de alerta temprana y los radares de control de tiro en la base, según consignó el medio original.

Tal como informó el comunicado recogido por las agencias internacionales y reproducido por el medio, la Guardia Revolucionaria calificó las bases atacadas como "uno de los centros de control y orientación de los terroristas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz" y afirmó que "todos los objetivos fueron alcanzados con éxito". A pesar del anuncio de Irán, ni la administración estadounidense ni la francesa han emitido una reacción pública sobre los hechos.

La acción militar iraní también incluyó un segundo ataque dirigido hacia la base naval de Juffair en Bahréin, donde se ubica el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. Según detalló el medio, el ataque se habría realizado utilizando misiles de precisión de combustible sólido y líquido, aunque el Ejército iraní no proporcionó detalles adicionales sobre el tipo exacto de proyectiles ni el alcance de los daños producidos en las instalaciones. Tanto el Gobierno como el Ejército de Bahréin mantienen un hermetismo total y no se han pronunciado acerca de este suceso, al igual que las autoridades militares de Estados Unidos.

El despliegue de fuerzas extranjeras en la base de Al Dhafra adquiere relevancia debido a la presencia continua de personal tanto estadounidense como francés. Los cazas Rafale y equipos de vigilancia aérea colaboran en las operaciones multinacionales de control y observación del espacio aéreo de la región. La base funciona como un centro estratégico para los intereses occidentales en el Golfo, concentrando capacidades de respuesta rápida ante posibles amenazas en el Estrecho de Ormuz y zonas aledañas.

La reacción de las autoridades emiratíes se limitó, como reportó el medio, al anuncio sobre la activación de su escudo defensivo, sin ofrecer detalles sobre si lograron interceptar los proyectiles ni sobre el resultado de la amenaza. Estados Unidos y Francia tampoco han emitido comentarios oficiales ni datos que permitan esclarecer la cuantía de los daños o la existencia de víctimas, si las hubiera.

El silencio de Bahréin contrasta con la envergadura señalada por la Guardia Revolucionaria sobre el ataque a una base considerada clave para la presencia naval estadounidense en la región. Hasta el momento, las autoridades locales y extranjeras relacionadas con ambos enclaves militares mantienen la discreción sobre el ataque y sus consecuencias, según enfatizó la cobertura original.