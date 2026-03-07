El retorno de María Corina Machado a Venezuela, una prueba de fuego para Delcy Rodríguez

Bárbara Agelvis Maza

Caracas, 7 mar (EFE).- El eventual retorno de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado a Venezuela se perfila como una prueba de fuego para la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que medirá la apertura política de su Gobierno y si las libertades siguen restringidas en el país suramericano, señalaron expertos a EFE.

La opositora es una de las figuras más críticas del Gobierno chavista, que la tilda de "violenta" y "extremista" mientras la acusa de conspiraciones y de promover invasiones.

Machado, por su parte, se ha consolidado en los últimos dos años como la líder de la oposición en términos de apoyo popular, según encuestadoras como Datanálisis o Meganálisis.

Tras las presidenciales de 2024, pasó meses en la clandestinidad para evitar ser detenida por sus denuncias de fraude en los comicios en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador. En diciembre pasado, salió del país para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz, luego se trasladó a EE.UU, donde se reunió con el presidente Donald Trump, y desde allí anunció hace unos días su regreso "en pocas semanas" a Venezuela.

"Su eventual retorno pone a prueba el ámbito de las libertades en el sistema actual, que ya aprovechan miembros de su partido Vente (Venezuela) y otras organizaciones", dijo a EFE el politólogo y profesor universitario Guillermo Tell Aveledo.

El experto destacó también la reanudación del activismo político en el país, con la reaparición de dirigentes que permanecían en la clandestinidad y recientes movilizaciones de estudiantes en las calles, un espacio que había quedado cercenado tras las más de 2.400 detenciones poselectorales de 2024.

Por un lado, Delcy Rodríguez promueve una ley de amnistía, aprobada en febrero pasado por el Parlamento, para eventos ocurridos entre 1999 y 2026 -período en el que el chavismo ha gobernado-, pero esa norma excluye varios hechos y delitos de los que el Gobierno ha señalado a Machado.

De hecho, señaló Tell Aveledo, el artículo 9 de la norma "parece estar redactado para excluirla específicamente".

Según ese artículo, no son objeto de la amnistía quienes promuevan, apoyen o financien acciones de fuerza u operaciones militares.

A ello se suma la declaración de Rodríguez al canal NBC News el pasado febrero, cuando advirtió que si Machado vuelve al país, tendrá que responder sobre "por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero".

La amnistía ya ha otorgado 7.654 libertades plenas, pero de ese total solo 247 corresponden a presos políticos que salieron de prisión.

Foro Penal, la ONG líder en la defensa de presos políticos, sitúa en 526 el total de detenidos por esa causa en el país.

Por otro lado, Rodríguez también ha pedido a una comisión parlamentaria y a la Justicia revisar los casos que no están incluidos en la norma y ha otorgado libertades como una "concesión" gubernamental, tal como indicó el hermano de la mandataria encargada y presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, al informar sobre la liberación del exdiputado Juan Pablo Guanipa, colaborador de Machado.

La especialista en comunicación política y opinión pública Mariana Bacalao señala que "más allá de los riesgos personales que eso pueda implicar" para Machado, su regreso también "sería un termómetro de la situación" en Venezuela.

"Si puede entrar y ejercer sus derechos políticos sin restricciones, actuaría como una señal, una luz verde para quienes fueron forzados al exilio o a la clandestinidad (...), si, por el contrario, eso no es posible, pondría en duda la disposición o la capacidad real de abrir el sistema a un proceso de democratización, pudiendo afectar su credibilidad", indicó a EFE.

De regresar al país suramericano, el partido de Machado ha anticipado que emprenderá una gira por el país.

La propia dirigente señaló en un vídeo difundido en redes sociales que se enfocará en "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".

Igualmente anunció que quiere lograr un "gran acuerdo nacional" para la gobernabilidad del país, al advertir que quienes integran el Gobierno de Rodríguez "son los mismos que han torturado y perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido".

El objetivo es prepararse para "una nueva y gigantesca victoria electoral", resaltó Machado, que deberá, además, lidiar con las advertencias del Gobierno chavista y buscar el apoyo de Trump, quien ha elogiado a Delcy Rodríguez por su trabajo. EFE