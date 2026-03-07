El OIEA anuncia la reconexión de la central nuclear de Zaporiyia gracias a una línea eléctrica de respaldo

La central nuclear de Zaporiyia ha sufrido múltiples interrupciones en su acceso a la red eléctrica exterior durante los últimos tres meses, de acuerdo con lo afirmado por el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. La central ha experimentado doce cortes eléctricos desde el inicio del conflicto armado en la región, incluyendo dos situaciones en las que el suministro fue interrumpido por completo. Grossi detalló, según informó el OIEA, que estos incidentes reiterados plantean riesgos significativos para el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares, y resaltó la necesidad de confiar en suministros eléctricos externos consistentes y protegidos conforme a los lineamientos de los Cinco Principios establecidos para la seguridad nuclear.

Según publicó el OIEA, la central nuclear de Zaporiyia quedó dependiendo de una única línea eléctrica externa durante más de veinte días, lo que limitó gravemente la capacidad de la planta para mantener las funciones esenciales de seguridad nuclear. La necesidad de pasar a una única fuente eléctrica surgió a raíz de la desconexión de una de las líneas de respaldo el pasado 10 de febrero. Grossi explicó que la causa probable de esta desconexión fueron los daños provocados por la actividad militar en las inmediaciones del complejo, que afectaron componentes críticos del patio de maniobras. Entre los elementos dañados se encontraban interruptores, seccionadores, transformadores de corriente y varios segmentos de cableado, reportó el OIEA.

El proceso de recuperación de la fuente de energía adicional requirió un conjunto de intervenciones técnicas, según consignó el organismo internacional. Las reparaciones comenzaron la semana pasada, entre el 27 y el 28 de febrero, e incluyeron operaciones previas de remoción de minas para asegurar el área de trabajo. Completada esa fase, un equipo del OIEA accedió al patio de maniobras de la central con el fin de inspeccionar las instalaciones y supervisar la sustitución de los componentes que se encontraban afectados. Estas tareas culminaron el jueves, permitiendo la reconexión exitosa de la línea eléctrica Ferosplavna-1 como fuente de respaldo energético.

El medio OIEA mencionó que, pese a la restauración de esta línea de respaldo, la central nuclear de Zaporiyia no dispone actualmente de la cantidad de mecanismos alternativos de suministro eléctrico con los que contaba antes de los episodios recientes de daño. “Las líneas eléctricas externas a la central nuclear (de Zaporiyia) se desconectaron en múltiples ocasiones durante los últimos tres meses, incluyendo dos cortes totales de suministro eléctrico externo, lo que eleva el total a 12 desde el inicio de la guerra”, declaró Grossi, en declaraciones recogidas por el OIEA.

La importancia del suministro eléctrico externo seguro fue reiterada por Grossi, quien relacionó esta situación con los Riesgos de Seguridad Nuclear establecidos por el OIEA. En palabras atribuidas por el organismo, Grossi sostuvo que la estabilidad de la energía eléctrica es fundamental para prevenir escenarios de emergencia en una instalación de estas características. “Estos repetidos cortes subrayan la importancia de mantener un suministro eléctrico externo seguro según los Cinco Principios”, agregó el director general del OIEA.

Luego de la finalización de las labores de reparación, Grossi manifestó su disposición, en calidad de representante del OIEA, para continuar colaborando con los equipos de la central de Zaporiyia. Sus esfuerzos se centrarán en el restablecimiento total de las fuentes de energía de respaldo que resultaron afectadas por los acontecimientos militares recientes. De acuerdo con lo informado por el OIEA, la restauración progresiva de estas infraestructuras energéticas busca reforzar la seguridad operativa de la planta en un entorno caracterizado por riesgos derivados de la guerra y de la limitada cantidad de líneas de alimentación disponibles.