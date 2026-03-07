Agencias

EEUU ha organizado ya más de una docena de vuelos de evacuación desde países cercanos a Irán

El Departamento de Estado norteamericano ha informado este sábado de que más de una docena de vuelos chárter han partido de la región de Oriente Próximo evacuando a ciudadanos de ese país.

"Miles de estadounidenses han sido evacuados a salvo desde Oriente Próximo", ha informado el subsecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, citado por medios norteamericanos.

En los últimos días se han fletado numerosos vuelos chárter y seguirán saliendo en los días subsiguientes para complementar las evacuaciones por vía terrestre.

En total, el Departamento de Estado ha prestado su ayuda a "más de 16.000 estadounidenses en el extranjero con recomendaciones de seguridad y de viaje", según Johnson. En total, más de 28.000 estadounidenses han regresado de la región, incluyendo los que han salido en vuelos comerciales convencionales.

El Departamento recuerda que hay un cuestionario y una línea telefónica disponible para los estadounidenses que estén en Omán, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí e Israel.

