EEUU comienza a usar las bases británicas en sus operaciones contra Irán

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado este sábado que el Ejército de EEUU ha comenzado a emplear sus bases militares en sus operaciones contra Irán, después de que fuentes militares confirmaran a los medios británicos el aterrizaje de cuatro bombarderos estratégicos norteamericanos B-1 Lancer en sus instalaciones de Fairford.

El primer ministro británico, Keir Starmer, concedió el pasado domingo a Estados Unidos el permiso para emplear tanto su base de Fairford (en el condado de Gloucestershire, en el sur del país) como la de Diego García, en las islas Chagos del océano Índico.

En su comunicado de confirmación de este sábado, el Ministerio de Defensa incide en que el uso estadounidense de estas bases tiene el fin específico de lanzar "operaciones defensivas específicas para impedir que Irán dispare misiles contra la región, que ponen las vidas de los británicos en peligro".

El Ministerio confirma que aviones Typhoon y F-35 de la Fuerza Aérea británica han continuado en las últimas horas "sus operaciones aéreas sobre Jordania, Qatar, Chipre y la región en general" mientras que "un helicóptero Merlin se dirige a la región para proporcionar vigilancia aérea adicional y reforzar las capacidades defensivas".

El primero de los B-1 llegó ayer y esta mañana han llegado otros tres más, según informan las agencias Press Association y DPA. A este respecto, el jefe de las Fuerzas Armadas, el mariscal del aire Richard Knighton, estima que el comienzo de estas misiones "defensivas" ocurrirá los próximos días y ha dejado entrever además que el Reino Unido podría sumarse a ataques más proactivos en el futuro, afirmando que "las campañas y los conflictos evolucionan con el tiempo".

No se espera que el destructor de defensa aérea 'Dragon' zarpe hacia el Mediterráneo oriental hasta la próxima semana, mientras que Francia y Grecia ya han desplegado recursos militares para defender la isla. Una de las razones por las que la preparación de este destructor está tardando tanto es que está en proceso de abastecimiento para permanecer en el mar durante varios meses si es necesario, en lugar de adentrarse rápidamente en el Mediterráneo oriental durante un breve periodo.