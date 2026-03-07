(Crónica) El Valladolid salva un punto en La Rosaleda y el Castellón vuelve a pinchar

El Real Valladolid ha empatado (3-3) en el tiempo añadido su visita al Málaga CF durante la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, que este sábado también ha visto perder al CD Castellón por 4-2 fuera de casa ante la Real Sociedad B, la victoria del Burgos CF por 2-0 frente al CD Mirandés y el empate sin goles entre SD Huesca y Albacete Balompié.

En las instalaciones de Zubieta, los visitantes igualaron dos veces el marcador en la primera mitad con goles de Álex Calatrava y de Ousmane Camara, pero tras el descanso ató su triunfo el filial 'txuri-urdin' con el segundo tanto de Job Ochieng y el definitivo de Arkaitz Mariezkurrena en el tiempo de descuento. Esto alargó la mala racha del Castellón.

No en vano, el equipo 'orellut' se quedó con 49 puntos en la segunda plaza liguera y podría ver escaparse al líder Racing de Santander (53 pts.) en la tanda del domingo. Y también está candente la zona de los 'playoffs' tras la victoria del Burgos (46 pts.) con los goles de David González y de 'Curro' Sánchez, ante un Mirandés colista con 24 puntos.

Por último, en La Rosaleda hubo desenlace de taquicardia porque los locales ganaban por 3-1 al poco de iniciarse la segunda mitad, gracias al doblete de 'Chupe' Ruiz. No obstante, la expulsión de Víctor García dio alas al Valladolid, que hizo el 3-2 en un autogol del mismo 'Chupe' y que empató en el añadido con un cabezazo fuerte de Juanmi Latasa.

Los pitos de la afición reflejó el enfado por habérsele escapado 'in extremis' esa victoria al Málaga, que ahora tiene 48 puntos y continúa en el vagón de candidatos a esos 'playoffs' de ascenso; por su parte, el conjunto pucelano llegó a los 33 puntos y aún lucha por la permanencia.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 29 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Zaragoza 0-1.

-Sábado.

Huesca - Albacete 0-0.

Real Sociedad B - Castellón 4-2.

Burgos - Mirandés 2-0.

Málaga - Valladolid 3-3.

-Domingo 8.

Las Palmas - Ceuta 14.00 horas.

Andorra - Sporting de Gijón 16.15.

Leganés - Eibar 18.30.

Racing de Santander - Córdoba 18.30.

Deportivo de La Coruña - Granada 21.00.

-Lunes 9.

Almería - Cultural Leonesa 20.30.