Criticas contra Pezeshkian por disculparse ante países de la región por los ataques

Teherán, 7 mar (EFE).- Figuras ultraconservadores han lanzado duras críticas contra el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, después de que se disculpara ante los países de la región que han sufrido sus ataques en la guerra y dijese que no serían agredidos si Estados Unidos no usaba su territorio para operaciones militares contra la República Islámica.

Poco después de este mensaje recogido en un vídeo del presidente, comenzaron a llegar unas duras críticas que llevaron a Pezeshkian a matizar sus palabras.

“Quienes deben disculparse son los países que han convertido su territorio en bases militares de Estados Unidos”, dijo en X el parlamentario ultraconservador Hamid Rasei.

El también clérigo llamó a poner fin cuanto antes el consejo provisional de liderazgo del que forma parte Pezeshkian junto con otros dos miembros y que dirige el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en ataques israelíes-estadounidenses.

“Hay que poner fin cuanto antes a la actividad de este consejo provisional mediante la presentación del futuro líder, y garantizar la protección de la revolución del imán Jomeiní y del imán mártir Jameneí”, aseguró.

El medio ultraconservador Rajanews se unió a las críticas y dijo en su web: “¿Por qué, en una situación en la que estamos a las puertas de determinar al nuevo líder, retroceden de la estrategia militar del imán mártir (Alí Jameneí)?”.

Antes la críticas, el presidente afirmó que la buena vecindad no niega el derecho de su país a defenderse de la agresión de Estados Unidos e Israel.

"No hemos atacado a nuestros países amigos y vecinos, más bien hemos atacado bases militares estadounidenses e instalaciones en la región", indicó Pezeshkian en la red social X.

En ese sentido insistió en que las operaciones defensivas iraníes están dirigidas a objetivos e instalaciones que son origen de las acciones de agresión contra Irán y su país las considera "objetivos legítimos".

Desde que Israel e Irán comenzaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha atacado objetivos militares y bases de Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico pero también embajadas y edificios.

Además, se han producido ataques contra instalaciones y buques petroleros en la región y Azerbaiyán acusa a Irán de haber lanzado un misil contra su territorio.

