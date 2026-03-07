Arabia Saudí denuncia un ataque israelí con al menos cuatro drones y un misil

La interceptación y destrucción de cuatro drones y un misil en territorio saudí sucedió después de una ofensiva lanzada recientemente por Estados Unidos e Israel contra instalaciones en Irán, según detalló el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí. Esta acción militar forma parte de la respuesta implementada por Teherán ante los ataques del fin de semana, en un contexto regional de hostilidades crecientes. De acuerdo con información publicada en redes sociales por las autoridades saudíes, un misil balístico que se dirigía hacia la base aérea Príncipe Sultán fue abatido antes de poder alcanzar su objetivo.

Según reportó el medio original, previamente el Ministerio de Defensa también notificó la detección de cuatro drones en el desierto de Rub al-Jali —conocido como el 'Empty Quarter'—, cuya trayectoria apuntaba hacia el campo petrolífero de Shaybah. Las fuerzas armadas saudíes lograron interceptar y destruir estos vehículos aéreos no tripulados, evitando que llegaran a su destino. El comunicado oficial especifica que todos los artefactos tenían como punto de origen suelo iraní.

La escalada de ataques en Oriente Próximo involucra a varios actores regionales y genera preocupación respecto al uso de territorios de países vecinos para operaciones ofensivas. Tal como publicó el medio de referencia, los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, ente del que Arabia Saudí forma parte, anunciaron que prohibirán el empleo de sus territorios para lanzar ataques contra Irán. Sin embargo, algunos de estos países del Golfo han experimentado de forma directa la amenaza de los misiles y drones iraníes durante esta nueva fase de tensiones.

En el contexto de estas tensiones, se producen debates internos en otros países occidentales aliados de Washington. Según señaló el medio, España ha manifestado su negativa a autorizar a Estados Unidos el empleo de bases militares ubicadas en su territorio para realizar ataques dirigidos a Teherán. Esta posición provoca discusiones sobre la estrategia a seguir por la alianza occidental y la implicación de países europeos en futuras operaciones militares en la región.

La base aérea Príncipe Sultán, objetivo del misil interceptado, representa una de las instalaciones militares clave para la defensa del territorio saudí y la cooperación militar con aliados internacionales. El campo petrolífero de Shaybah, hacia donde se dirigían los drones destruidos, constituye una de las fuentes de hidrocarburos más significativas de Arabia Saudí, por lo que la protección de su infraestructura energética continúa siendo prioridad en medio del conflicto.

La situación permanece en desarrollo, con alta tensión en Oriente Próximo tras la acción conjunta de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras estratégicas en Irán y la subsiguiente respuesta desde Teherán hacia países del Golfo. Las autoridades saudíes enfatizan su disposición a proteger el territorio nacional frente a ataques exteriores y a reforzar la cooperación regional para prevenir una mayor escalada militar.