Al menos siete muertos y diez heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Járkov (Ucrania)

Al menos siete personas han muerto, entre ellas dos niños, y otras diez han resultado heridas en la ciudad ucraniana de Járkov tras el bombardeo de edificios residenciales perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas con misiles balísticos.

El responsable regional, Oleg Sinegubov, y el alcalde, Igor Terejov, llevan toda la mañana actualizando el balance de víctimas del ataque. Una niña fallecida tenía 13 años de edad y el otro niño está pendiente de identificación.

Los equipos de rescate han estado trabajando durante toda la madrugada para poder encontrar los cuerpos sin vida entre los escombros de los edificios bombardeados. La entrada de un bloque de cinco pisos ha quedado prácticamente destruida y otros dos pisos de un edificio vecino también han recibido impactos.

Las autoridades ucranianas han confirmado que una de las víctimas mortales es una mujer de 65 años, mientras que todavía no han informado de la identidad del resto. Igualmente, han indicado que entre los heridos se encuentran varios menores de seis, once y 17 años.

En un mensaje posterior publicado en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado que esta pasada noche Rusia ha atacado con 29 misiles, casi la mitad balísticos, y 480 drones, la mayoría de ellos Shahed de fabricación iraní, contra Ucrania.

"Atacaron la infraestructura energética de Kiev, las regiones de Jmelnitski y Chernovtsí, y el ferrocarril de la región de Yitomir. Se han reportado daños en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinnitsia, Odesa, Poltava, Sumi y Cherkasi.

Por su parte, el Kremlin ha sostenido que durante la noche han interceptado hasta 124 vehículos no tripulados procedentes de Ucrania, la mayoría (29) en la región rusa de Briansk e incluso uno de ellos se dirigía hacia la capital, Moscú, y confirmado "un ataque masivo durante la noche en respuesta a los ataques terroristas desde Ucrania contra empresas de la industria de defensa e instalaciones energética".

Cabe recordar que este pasado viernes las autoridades de Rusia y Ucrania realizaron un nuevo intercambio de 600 militares --300 por cada bando-- capturados en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.