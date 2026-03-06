Agencias

Von der Leyen pide acelerar la transición energética para blindar la independencia ante la guerra en Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este viernes de que la guerra en Oriente Próximo es un recordatorio de los "riesgos" que conlleva la dependencia de los combustibles fósiles, por lo que ha instado a la UE a acelerar la transición hacia una energía limpia y "autóctona" para garantizar la seguridad y competitividad del bloque comunitario.

"Hoy en día, el sistema energético de Europa es más limpio, mucho más diverso y mucho más estable que hace unos años. Sin embargo, los acontecimientos en Oriente Próximo nos recuerdan una vez más los riesgos que supone seguir dependiendo demasiado de los combustibles fósiles", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen ha subrayado la necesidad de "seguir mejorando" el funcionamiento del mercado energético europeo, atrayendo más inversiones en tecnologías limpias y avanzando en la "transición hacia una energía limpia y autóctona", ya que es "crucial" para la seguridad, asequibilidad, independencia energética y la competitividad de la UE.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo comunitario tienen lugar después de reunirse con Fatih Birol, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organización que ha calificado como "valiosa" por "sus datos y análisis", que en su opinión "juegan un papel crucial a la hora de orientar" las decisiones de la Unión Europea.

