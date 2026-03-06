Ucrania y Rusia derriban cerca de 200 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos

El número total de drones destruidos en la última noche refleja la intensidad de los ataques aéreos entre Ucrania y Rusia. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 83 aeronaves no tripuladas ucranianas, entre ellas 56 en Crimea, siete en la región de Vorónezh y otras siete sobre el mar de Azov, además de incidentes reportados en el mar Negro, Kursk, Krasnodar, Astracán y Bélgorod. Tanto funcionarios rusos como ucranianos confirmaron la persistencia de la ofensiva y la destrucción de decenas de aparatos lanzados por ambos bandos, aunque ninguno detalló si hubo afectados en las zonas alcanzadas. Según consignó el medio, las autoridades ucranianas anunciaron el derribo de más de 110 drones lanzados por Rusia durante la jornada.

De acuerdo con el reporte publicado por el gobierno ucraniano, la Fuerza Aérea de ese país declaró en un comunicado en redes sociales que las tropas rusas lanzaron 141 drones contra territorio ucraniano. El mismo informe confirmó la destrucción de 111 aparatos y reconoció el impacto de 24 drones, que alcanzaron un total de 16 lugares distintos, cuyos nombres las autoridades no han especificado. Además, fragmentos de al menos uno de los drones interceptados cayeron en otra ubicación no precisada del país. La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió a la población sobre posibles riesgos, informando que el ataque no había cesado y que "hay múltiples drones en el espacio aéreo". Recomendó a la ciudadanía respetar las normas de seguridad y procedió a emitir alertas en varias regiones.

Tal como detalló el medio, por parte de Rusia el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que reportó la destrucción de decenas de drones ucranianos durante la noche. Del total de aparatos derribados, 56 fueron destruidos en Crimea, anexionada en 2014 por Moscú y cuya situación carece de reconocimiento internacional, según recordó el medio. El documento oficial rusa agrega que los sistemas de defensa interceptaron siete drones en la región de Vorónezh y siete más sobre aguas del mar de Azov, mientras que cinco aparatos fueron destruidos sobre el mar Negro, cuatro en la región de Kursk, dos en Krasnodar y uno en las regiones de Astracán y Bélgorod, respectivamente.

El intercambio de ataques aéreos sucede en el contexto del conflicto armado iniciado en febrero de 2022, tras la orden de invasión emitida por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Desde entonces, ambas partes han intensificado el uso de drones como parte de sus estrategias militares para el reconocimiento, ataque y defensa de diversas posiciones. El medio relató que la noche del último ataque fue especialmente significativa por el volumen de aparatos implicados y por la alerta continuada en varios frentes dentro de Ucrania.

Las autoridades ucranianas optaron por no informar posibles víctimas ni daños materiales derivados de esta oleada. En las declaraciones oficiales se solicitó a la población mantenerse vigilante y resguardarse ante la eventualidad de nuevos ataques o la presencia de drones hostiles. La Fuerza Aérea aseguró que los sistemas de defensa seguían activos ante el riesgo de nuevas incursiones aéreas.

El Ministerio de Defensa ruso adoptó una postura similar, sin emitir hasta el momento informes sobre eventuales víctimas o afectaciones materiales en los lugares en donde se registró la caída de aeronaves no tripuladas ucranianas. Según publicó el medio, Moscú presentó a los derribos como una respuesta a las acciones ucranianas, sin aportar detalles sobre las consecuencias en el terreno.

La magnitud del intercambio nocturno de drones refleja el uso creciente de tecnología no tripulada en el actual escenario bélico entre ambos países. La multiplicidad de puntos afectados y la permanencia de la ofensiva ponen en evidencia el nivel de tensión y la dimensión aérea que adquirió el conflicto, según consignó el medio. Sin confirmaciones oficiales de afectados, la incertidumbre persiste en la población civil, mientras ambas partes atribuyen al adversario la responsabilidad de mantener la escalada militar.