Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisiones de 600 militares capturados durante la guerra

Las autoridades de Rusia y Ucrania han realizado este viernes un nuevo intercambio de 600 militares --300 por cada bando-- capturados en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que "300 militares rusos han regresado desde el territorio controlado por el régimen de Kiev", antes de especificar que "300 prisioneros de guerra ucranianos han sido entregados a cambio".

Así, ha detallado que los soldados rusos liberados se encuentran en estos momentos en Bielorrusia, "donde están recibiendo la necesaria atención médica y psicológica"." Todos los militares rusos serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación", ha agregado.

"Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Estados Unidos han dado asistencia humanitaria durante la vuelta de los militares rusos desde su cautividad", ha manifestado, en referencia a los esfuerzos de mediación de estos países para sacar adelante este tipo de intercambios.

Por parte de Ucrania, el presidente, Volodimir Zelenski, ha confirmado que 300 soldados ucranianos están volviendo a casa, en virtud del acuerdo alcanzado con Moscú, a los que se suman dos civiles.

Entre los prisioneros liberados están miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia de Fronteras, ha indicado el mandatario, quien ha destacado su papel para defender a Ucrania desde distintos frentes, como el de Mariupol, Jersón, Zaporiyia, Járkov, Donetsk o Lugansk. "Muchos de ellos llevaban en cautividad más de un año, algunos desde 2022", ha remarcado.

Zelenski ha agradecido la entrega de sus uniformados, al tiempo que ha destacado el logro conseguido por el equipo negociador ucraniano y agradecido a Washington por su mediación. "Es importante que los acuerdos hayan funcionado. Recordamos a todos y debemos traer a toda nuestra gente de vuelta a casa", ha incidido en un mensaje en redes.

Este acuerdo se suma al alcanzado el pasado jueves cuando otros 400 prisioneros de guerra --200 por bando-- fueron incercambiados, como parte de los pactos durante las pasadas conversaciones celebradas en la ciudad suiza de Ginebra con el objetivo de avanzar hacia un posible acuerdo de paz.

EEUU VALORA LOS "RESULTADOS SIGNIFICATIVOS" DE SU MEDIACIÓN

"Ucrania y Rusia llevaron a cabo otro intercambio de prisioneros, con el regreso de 1.000 personas tras los acuerdos alcanzados durante las recientes negociaciones trilaterales en Ginebra con Estados Unidos", ha celebrado por su parte el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien ha atribuido este logro a "las continuas y detalladas conversaciones de paz" bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Witkoff ha puesto ese acuerdo como ejemplo de los "resultados significativos" conseguidos en paralelo a las negociaciones para "formular un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de una vez por todas". "Las conversaciones siguen en curso y se esperan nuevos avances en las próximas semanas", ha argumentado.

