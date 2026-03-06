Portales inmobiliarios prevén un menor encarecimiento de la vivienda si repunta el IPC por la guerra en Irán

De acuerdo con las declaraciones de Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), la falta de respuestas institucionales para incrementar la oferta residencial podría generar una prolongación en la subida de los precios en el mercado inmobiliario, en un contexto donde el crecimiento demográfico mantiene la presión sobre la demanda. En este escenario, el directivo de la Fadei expresó que la ausencia de políticas públicas eficaces enseña una tendencia que puede llevar a más ciudadanos a optar por soluciones habitacionales insuficientes ante la imposibilidad de acceder a una vivienda adecuada.

Según publicó Fotocasa en un comunicado, el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos añade incertidumbre al panorama, ya que una intensificación de la guerra podría elevar la inflación a través de un aumento en los precios energéticos. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, explicó que una posible subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), provocada por la situación en Oriente Próximo, llevaría posiblemente al Banco Central Europeo a aumentar los tipos de interés. Dicha medida repercutiría en una subida del coste del crédito y, como resultado, generaría un descenso en la concesión de hipotecas y en la demanda de viviendas adquiridas a través de financiación.

La directora de Fotocasa también señaló que la moderación en la demanda podría derivar en una desaceleración del incremento en los precios de la vivienda, aunque puntualizó que este efecto no sería muy pronunciado. Según este análisis, el comportamiento de los precios estaría marcado principalmente por la reducción del volumen de hipotecas concedidas y un menor acceso al crédito para las familias que necesitan financiamiento para la compra de viviendas.

Por otra parte, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, indicó para el medio que la dinámica actual del mercado inmobiliario español se explica por la confluencia entre la demanda sólida, la oferta limitada y unos tipos de interés menos restrictivos en comparación con periodos anteriores. Font manifestó que estos tres factores han impulsado los precios al alza y anticipó que la tendencia se mantendrá en el corto plazo, sin esperar giros relevantes en el mercado mientras no cambien los elementos estructurales que lo sustentan.

En cuanto a la evolución de las compraventas, Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, compartió su perspectiva a través del medio Fotocasa, apuntando que los precios de la vivienda presentarán subidas más contenidas durante este año en comparación con ejercicios previos, influenciados principalmente por una desaceleración de las operaciones de compraventa. El directivo atribuyó esta moderación a un encarecimiento en los tipos de las hipotecas fijas, lo que podría desincentivar la adquisición de viviendas por parte de los compradores que dependen de la financiación bancaria, sobre todo de cara a 2025.

El entorno global con tensiones geopolíticas, según reportó Fotocasa, también impacta en la percepción y las expectativas de los agentes del sector. El conflicto en Oriente Próximo aparece como un elemento de riesgo potencial para la estabilidad de los mercados energéticos y, por consiguiente, de la inflación en Europa. Una presión al alza en el IPC suele generar incertidumbre sobre la política monetaria europea y la evolución de los créditos, factores estrechamente ligados a la actividad inmobiliaria.

El medio detalló que la demanda de vivienda orientada a la compra, especialmente la que se apoya en préstamos hipotecarios, podría verse afectada si los bancos ajustan sus condiciones de financiación, mientras que la oferta de nueva vivienda permanece limitada. Esta escasez de producto disponible en el mercado sostiene los precios al alza, pese a la posible ralentización en la subida, y puede prolongar el acceso restringido a la vivienda para gran parte de la ciudadanía.

Además, Ferran Font de Pisos.com recalcó en declaraciones recogidas por el medio que, pese a los indicios de una subida menos marcada en el precio de la vivienda, no se observa un cambio significativo en la tendencia predominante a corto plazo. El experto reafirmó que el desequilibrio entre la oferta insuficiente y el mantenimiento de una demanda activa sigue siendo el eje de la evolución del mercado.

Por último, María Matos de Fotocasa señaló la relación directa que establecen los analistas entre las tensiones bélicas, los repuntes de la inflación y las decisiones sobre tipos de interés, factores que determinan el comportamiento del crédito y, por extensión, el dinamismo del sector inmobiliario. La combinación de todos estos elementos mantiene el debate sobre la necesidad de introducir medidas que aumenten la oferta residencial disponible y permitan amortiguar la presión sobre los precios, evitando un crecimiento sostenido de las llamadas infraviviendas señaladas por Gómez Huecas.