El portavoz del Ejército beninés, James Johnson, indicó que la aviación militar interceptó a los presuntos atacantes tras su intento de retirada y ejecutó bombardeos que resultaron en la muerte de al menos cuatro sospechosos. Esta acción se dio como respuesta al asalto ocurrido en Kofonou, localidad nororiental de Benín próxima a la frontera con Níger, donde al menos quince efectivos de las fuerzas armadas fallecieron y otros cuatro resultaron heridos. Según informó Bip Radio y fue consignado por diferentes agencias internacionales, hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.

El incidente se registró el miércoles, cuando supuestos yihadistas atacaron un puesto de control militar en Kofonou, situada cerca de Karimama y en las proximidades de la frontera de Níger. De acuerdo con declaraciones reproducidas por Bip Radio, el ataque dejó además a varios soldados heridos, hecho que fue confirmado posteriormente por portavoces militares. El Ejército desplegó operaciones aéreas en la zona inmediatamente después de la agresión, lo que permitió localizar e intervenir contra parte de los presuntos responsables antes de que cruzaran la frontera.

De acuerdo con reportes del medio Bip Radio, las tropas atacadas integran parte del contingente militar que Benín ha posicionado en sus límites septentrionales como respuesta al aumento sostenido de incursiones armadas en la región del Sahel occidental. En los últimos años, decenas de soldados han muerto en el norte del país a causa de ofensivas similares, la mayoría de las cuales fueron reivindicadas por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculado a la red Al Qaeda en el Sahel. Aunque la investigación en torno al reciente ataque permanece abierta, fuentes militares subrayaron que la actuación de la Fuerza Aérea resultó en la “neutralización de sospechosos en fuga", en una operación que sigue en marcha.

El medio Bip Radio detalló que la actual intensificación de la violencia en la región llevó a las autoridades de Benín a reforzar desde hace varios años la seguridad en las zonas fronterizas con Burkina Faso y Níger. La preocupación principal radica en la posible expansión de grupos armados provenientes del Sahel hacia territorio beninés, fenómeno que ya se observa en otros países limítrofes ante el avance de agrupaciones yihadistas en África Occidental.

La localidad de Kofonou, foco del reciente ataque, se encuentra en una posición estratégica a escasos kilómetros de la frontera, lo que le convierte en punto vulnerable frente a incursiones transfronterizas. Según informó Bip Radio, la vigilancia militar y la presencia de fuerzas de seguridad se incrementaron no solo en la franja de Kofonou, sino en diversas comunidades cercanas, ante la posibilidad de nuevos intentos de infiltración o ataques.

Las autoridades beninesas mantienen activa la coordinación con fuerzas regionales y organismos de naciones vecinas para contener la expansión de grupos armados en el Sahel. Según publicó Bip Radio, en diversas ocasiones las autoridades atribuyeron la escalada de ataques a la estrategia de las organizaciones yihadistas que buscan ampliar su radio de acción desde Burkina Faso y Níger hacia estados cercanos. Esta situación ha motivado reiterados despliegues y operativos de respuesta, tanto aéreos como terrestres, en toda la franja norte del país.

James Johnson, portavoz del Ejército, explicó que la investigación sobre el ataque en Kofonou continúa y que se mantiene la expectativa de identificar a los responsables. Mientras tanto, los cuerpos de los militares fallecidos fueron recuperados y las autoridades organizan medidas de apoyo a las familias afectadas, según consignó Bip Radio. La situación de seguridad en la región continúa bajo vigilancia, con patrullas y controles intensivos en múltiples puntos a lo largo de la frontera para prevenir nuevos incidentes.