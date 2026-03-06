La UE reintroduce la obligación de visado para los diplomáticos y funcionarios de Georgia por la represión

La Unión Europea vuelve a exigir desde este viernes, 6 de marzo, la obligación de contar con un visado para entrar en territorio comunitario a los diplomáticos y funcionarios de Georgia, tras acordar los 27 su visto bueno a la suspensión durante doce meses de esta exención en respuesta a la represión que sufre la población en este país.

Es la primera vez en que la UE recurre al nuevo mecanismo de suspensión de exención de visados con que cuenta el bloque para reaccionar ante violaciones de los Derechos Humanos o distanciamiento de las reglas de control de fronteras de los países terceros con quienes pacta relajar los trámites consulares.

La medida activada este viernes por la Comisión Europea, tras recibir luz verde de las capitales, estará en vigor durante un periodo de al menos doce meses y supone que los diplomáticos y funcionarios procedentes de Georgia tendrán que solicitar un visado cuando quieran desplazarse por razones oficiales a algún destino del espacio sin fronteras Schengen.

Según ha recordado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la decisión responde a la violación "deliberada y persistente" por parte de Georgia de los compromisos asumidos bajo su régimen de exención de visados en áreas clave del respeto democrático y Derechos fundamentales.

"Las acciones de las autoridades georgianas desde octubre de 2024, incluida la represión contra manifestantes, políticos de la oposición y medios de comunicación independientes, han repercutido negativamente en la situación en Georgia y han provocado vulneraciones de varios Derechos Fundamentales y normas jurídicas internacionales", resumen los servicios comunitarios para explicar la medida. Además, explican, Georgia también se ha negado a alinearse con la política de visados de la UE pese a ser una condición esencial para mantener la exención de visados.