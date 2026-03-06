Agencias

La presidenta de Kosovo abre una nueva crisis al disolver el Parlamento sin el respaldo del primer ministro

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, ha anunciado este viernes la disolución del Parlamento, después de que los diputados hayan sido incapaces de nombrar a su sucesor antes de la fecha límite oficial, una decisión que el partido del primer ministro, Albin Kurti, rechaza y denuncia que contraviene la Constitución.

Osmani ha instado a los partidos que acuerden ahora una próxima fecha para las elecciones parlamentarias, a un mes de que finalice su mandato de cinco años, después de que la oposición, alegando sentirse marginada, boicoteara la votación ausentándose y evitará así el quórum necesario para proceder a la elección.

El boicot de la oposición se produjo después de que el oficialista Vetevendosje del primer ministro, Albin Kurti, insistiera en tener a su propio candidato a la presidencia, pese a no contar siquiera con consenso con el resto de fuerzas contrarias al Gobierno, que sí presentó a dos sin contar con el resto de partidos.

Kosovo ya ha celebrado dos elecciones en el último año. Vetevendosje obtuvo la mayoría en las del 9 de febrero de 2025, pero Kurti no logró encontrar socios para formar una coalición, lo que dejó al país en punto muerto. Sin embargo, en las del 28 de diciembre, se aseguró un segundo mandato consecutivo.

La crisis parte después de que Osmani manifestara su intención a presentarse de nuevo. Sin embargo, Kurti se negó, a pesar de que la oposición podría haber aceptado su candidatura y permitido seguir adelante, lo que ha levantado ciertas suspicacias acerca del estilo cada vez más autoritario del primer ministro.

