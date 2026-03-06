Agencias

La ONU alerta de que los combates entre Afganistán y Pakistán suponen "apilar miseria sobre la miseria"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este viernes un fin "inmediato" de los combates entre Afganistán y Pakistán, que se extienden ya desde hace una semana y suponen "apilar miseria sobre la miseria", con decenas de muertos y miles de desplazados, sin que las partes hayan iniciado por ahora contactos oficiales para intentar lograr un alto el fuego.

"Como consecuencia de la violencia, la asistencia humanitaria no puede llegar a muchos de los que la necesitan desesperadamente. Esto supone apilar miseria sobre la miseria", ha dicho Turk, quien ha incidido en que "los civiles a ambos lados de la frontera tienen que huir por los bombardeos, el intenso fuego de artillería, el disparo de morteros y los disparos".

"Pido a las partes que pongan fin al conflicto y prioricen la entrega de ayuda a los que sufren dificultades extremas", ha señalado, antes de destacar que "el ciclo de represalias y violencia solo profundiza el sufrimiento de la población". "Insto tanto a Afganistán como a Pakistán a reducir la tensión y a abordar los problemas de seguridad que ambos enfrentan mediante el diálogo, la negociación y la cooperación mutua", ha argüido.

La oficina de Turk ha resaltado que hasta el momento se ha confirmado la muerte de 56 civiles en Afganistán, incluidos 24 niños y seis mujeres, antes de afirmar que en el país hay alrededor de 66.000 desplazados por los combates. En Pakistán también se ha registrado desplazamiento de población, además de ataques contra dos escuelas y el cierre de más de un centenar de centros educativos.

Por ello, Turk ha insistido en la necesidad de adoptar medidas efectivas para garantizar la protección de los civiles, en línea con el Derecho Internacional, e investigar de forma exhaustiva e independiente las supuestas violaciones y abusos del Derecho Internacional, incluido un posterior proceso de rendición de cuentas en línea con los estándares internacionales.

Las hostilidades estallaron días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles, en el marco de una respuesta de Islamabad a la supuesta presencia de territoristas en territorio afgano.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní, que han dejado decenas de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante los últimos meses.

