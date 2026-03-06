La AIE descarta escasez de petróleo pese al conflicto en Oriente Próximo y ve prematuro liberar reservas

La posibilidad de que Europa y Asia deban competir por el suministro mundial de gas natural licuado (GNL) se ha convertido en una preocupación ante la prolongación del conflicto en Oriente Próximo. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió sobre este riesgo durante su reciente visita a Bruselas, explicando que parte importante del GNL procedente de la región se destina a los mercados asiáticos y, si persiste la crisis, la competencia por estos recursos podría intensificarse.

Según informó el medio proporcionado, Birol aclaró que, pese a las turbulencias derivadas del conflicto en Oriente Próximo, la oferta global de petróleo sigue siendo suficiente para satisfacer la demanda mundial. El máximo responsable de la AIE sostuvo que las dificultades actuales responden a problemas logísticos y desajustes en los canales de transporte, no a una escasez efectiva de crudo. Durante sus reuniones en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros funcionarios europeos, Birol subrayó que el reciente aumento en el precio del petróleo —ubicado alrededor de los 80 dólares por barril— tiene su origen en las perturbaciones del transporte y la incertidumbre geopolítica, más que en un déficit de producción.

El director de la organización enfatizó que la AIE mantiene contactos permanentes con países productores y consumidores de hidrocarburos para coordinar respuestas adecuadas ante posibles disrupciones. "Hay mucho petróleo en el mercado", afirmó Birol, reiterando que el principal desafío actual es la logística y que, en algunas naciones, este aspecto genera complicaciones puntuales. Según consignó el medio, la AIE considera que el mercado enfrenta una alteración transitoria y no una crisis estructural de suministro; por ello, por el momento, no ve necesaria la liberación coordinada de reservas estratégicas entre los países miembros, aunque “todas las opciones están sobre la mesa”.

En cuanto al gas, Birol detalló que el escenario podría agravarse si el conflicto se extiende. Según publicó la fuente, alertó que los países europeos se verían obligados a rivalizar con los importadores asiáticos para acceder al GNL, ya que una parte considerable de ese recurso se dirige actualmente al continente asiático. "Si la crisis continúa de esta manera, los compradores asiáticos y los compradores europeos tendrán que competir por un GNL que será cada vez más escaso. Ese será el desafío para los países europeos si la crisis continúa en los próximos días o semanas", remarcó.

Pese a los riesgos señalados, Birol indicó que el sector energético mundial se prepara para un aumento significativo en la oferta de gas natural licuado. Detalló que se espera que, en los próximos cinco años, se sumen unos 300.000 millones de metros cúbicos adicionales al mercado global, provenientes de nuevos proyectos en Estados Unidos, Canadá, Qatar y Australia. Según lo consignado por el medio, este crecimiento podría presionar los precios a la baja y aportar mayor flexibilidad, ya que gran parte de estos nuevos volúmenes permitirá redirigir el gas a diferentes destinos, según la evolución de la demanda.

Durante su estancia en Bruselas, el director de la AIE también abordó los desafíos relacionados con el suministro y el costo de la electricidad en Europa. Instó a los gobiernos a fortalecer la seguridad energética mediante el desarrollo de fuentes propias, haciendo énfasis en el papel de las renovables y la energía nuclear. “Las energías renovables y la energía nuclear deberían ser los pilares del sistema eléctrico europeo”, expresó Birol, aunque reconoció que el gas mantendrá un papel significativo en la generación de electricidad en los años venideros.

Respecto al debate sobre la eventual reintroducción del gas ruso en el mercado europeo ante la coyuntura actual, Birol rechazó esta alternativa. Según reportó el medio original, consideró que la alta dependencia de Europa de un solo proveedor fue un “error histórico”. Al respecto, señaló: “Dada la amarga experiencia que Europa tuvo con Rusia y teniendo en cuenta que de todos modos llegará mucho GNL al mercado, y que el mercado del gas pasará de ser un mercado de vendedores a uno de compradores, considerar a Rusia como una opción alternativa para obtener gas sería económica y, en mi opinión, políticamente incorrecto”.

El dirigente de la AIE concluyó que los esfuerzos de Europa deberían centrarse en diversificar fuentes de suministro y evitar cualquier dependencia excesiva, lo que coincide con la tendencia global hacia la ampliación de la producción y la importación de GNL desde distintos puntos del planeta. Insistió también en la necesidad de continuar el monitoreo de la situación energética actual, en el contexto de las tensiones geopolíticas, reafirmando que la organización se mantiene alerta para coordinar medidas adicionales si resultase necesario.