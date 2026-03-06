Isa Pi, "en shock" ante la reconciliación de Kiko Rivera y su madre: "¿Cómo? ¿Es verdad?"

Isa Pantoja manifestó su desconcierto tras enterarse, por medio de la prensa, de un acercamiento reciente entre su hermano Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Según reportó Europa Press, la joven expresó no tener información alguna sobre este vínculo y reaccionó con sorpresa al conocer que su madre y Kiko habrían retomado el contacto, luego de varios años sin mantener relación.

De acuerdo con Europa Press, la reacción de Isa Pantoja se produjo después de que Kiko Rivera compartiera en sus redes sociales una fotografía junto a Isabel Pantoja. La imagen, publicada el miércoles en las historias de Instagram del DJ, muestra un momento íntimo en el pasado: él sentado en el regazo de su madre el día en que ella regresó a los escenarios, catorce meses después de la muerte del torero Francisco Rivera 'Paquirri' en la plaza de toros de Pozoblanco. Esta publicación, enmarcada en el aniversario del natalicio de Paquirri, quien habría cumplido 78 años el 5 de marzo, incluyó además una de las canciones más conocidas de la cantante, ‘Mi pequeño del alma’, lo que encendió especulaciones sobre una posible reconciliación familiar.

Europa Press detalló que este gesto despertó reacciones inmediatas en el entorno del clan Pantoja y sus seguidores. Había transcurrido un largo periodo desde la última vez que madre e hijo se mostraron públicamente unidos, contexto que aportó mayor relevancia a la imagen difundida. En el programa ‘El tiempo justo’, la periodista Almudena del Pozo confirmó que el acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ya es un hecho, una noticia que se expuso como auténtica reconciliación.

El especialista en crónica social Antonio Rossi, citado por el medio, vinculó este nuevo lazo a una llamada telefónica realizada por Isabel Pantoja a su hijo. El comunicador explicó que el motivo de la llamada tuvo un peso significativo, suficiente para originar cambios importantes en la dinámica y los proyectos de la familia. Rossi declaró que se trató de “un motivo muy concreto y decisivo que tambalea y cambia muchos planes, de suficiente peso como para que te replantees la vida”.

La repercusión del acercamiento entre Kiko e Isabel generó incertidumbre en torno a la posible inclusión de Isa en este proceso. Hasta el momento, Isabel Pantoja no se ha comunicado directamente con su hija, con quien tampoco sostiene relaciones desde hace tiempo. Europa Press recordó que la cantante no acudió a la boda de Isa Pantoja con Asraf ni la felicitó públicamente por el nacimiento de su segundo hijo, Cairo, en junio de 2025. El propio Antonio Rossi señaló que, debido a la relevancia del motivo que llevó a Isabel a contactar a Kiko, lo lógico sería que la artista optara próximamente por entablar comunicación también con Isa.

Al conocer la noticia, Isa Pantoja dialogó con el programa presentado por Joaquín Prat y manifestó su desconocimiento absoluto sobre la publicación y el posible nuevo vínculo entre su madre y su hermano. “¿Cómo? ¿Quién? No sé... ¿Pero es verdad? No sé. No sé nada. Me ha dejado un poquito en shock, lo siento. Estoy un poco así... Lo voy a mirar y todo”, expresó de manera textual, según recogió Europa Press. Sus declaraciones reflejaron el desconcierto que experimenta al enterarse de los acontecimientos a través de los medios, y no por vías familiares directas.

En paralelo a este posible acercamiento con su madre, Kiko Rivera enfrenta una situación personal compleja tras solicitar la custodia compartida de las dos hijas que tiene con Irene Rosales, lo que podría derivar en una disputa legal, según informó Europa Press. La noticia sobre su reaproximación con Isabel Pantoja coincidió en el tiempo con este proceso, lo que ha incrementado el interés mediático y social entorno al DJ y la familia Pantoja.

La información difundida por Europa Press subraya que, aunque se evidencia un cambio en la relación entre Isabel y Kiko, los pasos futuros que pueda dar la familia siguen siendo inciertos. La noticia abrió el debate en los espacios televisivos especializados en crónica social, generando múltiples interpretaciones sobre el rumbo que podría tomar la relación entre los miembros del clan Pantoja frente a los nuevos acontecimientos.