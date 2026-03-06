Agencias

Irán asegura haber derribado dos drones de EEUU e Israel sobre Lorestán y Teherán

Las autoridades informaron que sistemas antiaéreos destruyeron vehículos no tripulados pertenecientes a potencias rivales en respuesta a una operación militar reciente, mientras crecen las tensiones regionales y se espera la reacción de las partes implicadas

El Ejército iraní indicó que uno de los drones, identificado como un aparato estadounidense modelo 'MQ9', fue interceptado en la región de Lorestán, al oeste del país, mientras que otro dispositivo, en este caso un 'Hermes 900' israelí, fue derribado en la capital, Teherán. Según informó la cadena de televisión pública iraní IRIB, ambos vehículos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea, en el contexto de las tensiones que surgieron tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

De acuerdo con IRIB, el derribo de estos drones forma parte de la respuesta de Irán a la operación militar que dejó más de 1.200 muertos en su territorio. Las autoridades militares señalaron que los sistemas antiaéreos actuaron tras detectar la presencia de las aeronaves extranjeras en espacios aéreos considerados estratégicos y cerrados para potencias rivales. El medio IRIB precisó que el incidente ocurrió mientras continúan creciendo las tensiones regionales.

El medio detalló que, hasta el momento, ni Estados Unidos ni Israel ofrecieron comentarios oficiales en relación con las afirmaciones iraníes. La falta de respuesta por parte de Washington y Tel Aviv mantiene abierta la incertidumbre respecto a una posible escalada en el conflicto o acciones de represalia.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero coincidió con negociaciones en curso entre Washington y Teherán, cuyo objetivo era establecer un nuevo acuerdo nuclear. Según publicó IRIB, el ataque conjunto sorprendió a las autoridades iraníes en medio de estos diálogos diplomáticos. Tras la ofensiva, Irán comenzó a ejecutar ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Medio Oriente, incluyendo bases militares ubicadas en distintos países de la región.

El contexto de esta escalada, según consignó IRIB, se enmarca en una fase de inestabilidad regional agravada por la muerte de más de 1.200 personas en Irán tras la operación militar de Estados Unidos e Israel. Las Fuerzas Armadas de Irán comunicaron que continuarán vigilanado el espacio aéreo nacional ante eventuales incursiones extranjeras, y advirtieron que responderán ante nuevas acciones que consideren hostiles.

En este escenario de incertidumbre, la reacción de las potencias implicadas se mantiene en suspenso. Según reportó IRIB, diversos observadores consideran posible que las próximas horas sean decisivas para el rumbo de la situación, mientras la tensión crece en torno a eventuales represalias o nuevas negociaciones.

IRIB agregó que las bases militares estadounidenses en países del Medio Oriente han sido blanco de ataques y que Israel evalúa la posible respuesta ante los últimos acontecimientos. Las autoridades iraníes recalcaron que los sistemas de defensa aérea permanecen en estado de alerta, preparados para responder a nuevas incursiones. Las capacidades técnicas de estos sistemas fueron destacadas tras el derribo de los drones, cuyos modelos son considerados de última generación en las flotas de Estados Unidos e Israel.

