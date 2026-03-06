Google Cloud ha destacado a Metrovacesa como caso de éxito por MiA, su asistente de IA que atiende consultas 24/7

El análisis de datos realizado sobre el asistente inteligente de Metrovacesa ha revelado que el 33% de las interacciones comerciales se lleva a cabo fuera del horario habitual de atención, siendo los fines de semana especialmente activos: los domingos concentran el 53% y los sábados el 44% de estas interacciones, cifras que superan al promedio de los días laborables. Este comportamiento, basado en información revisada por Google Cloud y recogida en un 'Customer Case Study', ha permitido mejorar la gestión de los contactos comerciales y maximizar las oportunidades de conversión gracias a la disponibilidad constante del asistente de inteligencia artificial MiA.

Según detalló Google Cloud, Metrovacesa se ha convertido en un caso destacado por el desarrollo y aplicación de MiA, su asistente basado en inteligencia artificial que ofrece atención multilingüe a clientes durante todo el día y todos los días de la semana. Este reconocimiento supone la inclusión de Metrovacesa en un exhaustivo estudio de clientes elaborado por Google Cloud tras una selección que prioriza iniciativas de inteligencia artificial que demuestren impacto medible, viabilidad técnica y valor de negocio. El proyecto, desarrollado en colaboración con Lutech, promueve soluciones escalables, con especial atención a los principios de inteligencia artificial responsable.

Metrovacesa ha informado que la selección de MiA como caso de éxito refuerza su condición de promotora inmobiliaria orientada a la innovación con resultados tangibles. Entre los datos más relevantes analizados por Google Cloud y detallados por la compañía, MiA ha gestionado 4.577 contactos cualificados originados en diferentes portales inmobiliarios. Este volumen de actividad se ha traducido en aproximadamente 3.000 solicitudes de visitas confirmadas, con un alcance potencial estimado en 70 millones de euros.

La adopción de MiA ha tenido un efecto directo en la eficiencia operativa. Según comunicó Metrovacesa, el rendimiento se incrementó en un 94,8%, mientras que el tiempo dedicado a la atención al cliente descendió en un 38%. El asistente se ha encargado de automatizar la cualificación de 'leads', facilitando que los asesores comerciales dediquen su tiempo a tareas de acompañamiento y conversión personalizada, ya que ahora reciben información detallada sobre el presupuesto, las motivaciones y las preferencias de cada usuario antes de establecer el primer contacto.

Carmen Chicharro, directora Comercial, Marketing e Innovación en Metrovacesa, valoró el impacto de estas mejoras operativas: "MiA consigue que nuestro equipo comercial gane tiempo para lo importante: acompañar, escuchar y construir relaciones desde un rol de asesoramiento estratégico". Además, destacó que esta transformación cobra especial sentido en el contexto actual, donde la demanda de compradores internacionales —que requieren atención multilingüe de forma permanente— se encuentra al alza. "Por eso hemos integrado MiA, nuestra agente de IA, para nutrir al equipo de información cualificada para atender de forma más eficiente al cliente", añadió Chicharro, de acuerdo con lo publicado por Google Cloud.

Desde Lutech, socio tecnológico de Metrovacesa en el desarrollo del asistente, se enfatizó la importancia de materializar la inteligencia artificial en resultados concretos para el negocio inmobiliario. Álvaro Verdeja, consejero delegado de Lutech en España, comentó: "La inteligencia artificial deja de ser una herramienta experimental cuando impacta directamente en la cuenta de resultados". Verdeja subrayó la necesidad de desplegar tecnología capaz de automatizar procesos, analizar datos a gran escala y potenciar los flujos de trabajo para transformar la forma en que se comercializan viviendas.

Google Cloud, en su evaluación, priorizó aquellas soluciones que cumplen con estándares de IA responsable y demuestran capacidad de replicación y escalabilidad en otros sectores o contextos empresariales. Para Metrovacesa, este aval refuerza su posicionamiento como una de las promotoras más activas en la incorporación de innovación y tecnología, particularmente en la atención al cliente y la gestión de oportunidades comerciales.

La experiencia acumulada con MiA ha facilitado un proceso de cualificación de 'leads' más dinámico, permitiendo identificar los momentos clave de conversión a lo largo de la semana y ajustando la operativa para aprovechar el flujo digital fuera del horario tradicional. El estudio de Google Cloud cita específicamente cómo el asistente inteligente permite a Metrovacesa atender micro-ventanas de alta conversión, especialmente durante los fines de semana, una tendencia detectada al analizar los comportamientos de los usuarios en los portales inmobiliarios.

El reconocimiento de Google Cloud y la colaboración con Lutech avalan la orientación de la compañía hacia la integración de nuevos modelos de atención digital, adaptándose a las demandas de un mercado en el que la inmediatez y la personalización se han convertido en factores determinantes para impulsar las ventas y optimizar la gestión comercial.