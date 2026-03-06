El precio de la vivienda libre se dispara un 12,7% en 2025, su mayor alza en 18 años, según el INE

La escalada de precios de la vivienda usada registró en 2025 un repunte del 12,9%, un incremento que los datos oficiales solo superaron en 2007, cuando el crecimiento alcanzó el 8,2%. Esta variación, que incrementa en casi cinco puntos la cifra del año anterior, refuerza una tendencia ascendente que ya suma doce años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento, que afecta tanto a la vivienda nueva como a la usada, consolida un ciclo ininterrumpido de subidas en el sector inmobiliario, según informó el INE a través de la actualización del Índice de Precios de Vivienda (IPV) difundida este viernes.

El incremento promedio del precio de la vivienda libre en 2025 fue del 12,7%, un dato que, según el INE, se sitúa 4,3 puntos por encima del registrado en 2024 y marca el mayor repunte observado desde 2007, año en que la subida fue del 9,8%. El informe difundido por el organismo estadístico señala que, con estos resultados, la vivienda libre lleva doce ejercicios de incrementos anuales consecutivos. La subida registrada el año pasado no solo es la más alta del histórico que arranca en 2007, sino que supera ampliamente los porcentajes de los dos años precedentes. Por ejemplo, en 2023 el crecimiento apenas llegó al 4%, lo que representa que las cifras actuales más que triplican los valores de entonces, consignó el INE.

En el caso de la vivienda nueva, el INE detalló que el incremento medio en 2025 alcanzó el 11,3%, situándose como la mayor subida desde 2007, cuando se ubicó en el 11,9%. Este alza supera también en cuatro décimas al dato de 2024. El informe estadístico indica que, al igual que con la vivienda usada y la libre en general, la vivienda nueva experimenta ya doce años de continuas subidas.

Respecto al cuarto trimestre de 2025, los precios de la vivienda libre aumentaron un 12,9% al comparar con el mismo periodo del año anterior. Según publicó el INE, esta variación representa una décima más respecto al trimestre previo y constituye el valor trimestral más elevado desde los inicios de 2007, momento en el que la estadística reflejaba incrementos por encima del 13%. El INE reportó además que, con esa subida, el sector encadena 46 trimestres de crecimientos interanuales.

La evolución constante de los precios en las distintas modalidades de vivienda, tanto nueva como usada, marca una prolongada etapa de encarecimiento que, según los datos del INE, no ha registrado pausas desde hace más de una década. Tanto el ritmo acelerado de los incrementos en los últimos ejercicios como el hecho de que las cifras superen ampliamente los registros previos subrayan una tendencia alcista que remite a épocas previas a la crisis del sector inmobiliario en 2008.

El análisis del INE indica que la progresión del IPC de la vivienda se intensificó notablemente en 2025, con saltos superiores a los observados en años precedentes. La comparación con 2023 muestra una aceleración notable, dado que el incremento de ese año fue del 4%.

La publicación del Índice de Precios de Vivienda aporta cada año información sobre el comportamiento del mercado residencial, diferenciando entre vivienda nueva y usada, e incorporando la evolución trimestral para reflejar los cambios de corto plazo. Según datos divulgados por el INE, 2025 supone el ejercicio con la mayor presión al alza en los precios del sector desde que existen registros comparables, superando incluso ejercicios caracterizados por la fuerte demanda y la menor oferta de suelo, así como por la presión inflacionaria.

Tanto el encarecimiento de la vivienda nueva como la intensificación de la subida de la vivienda usada han tenido efectos en toda la estructura del sector inmobiliario. El INE detalló que, mientras la vivienda nueva alcanzó un aumento del 11,3% en 2025, la vivienda usada superó ese porcentaje con una subida del 12,9%, consolidando el fenómeno de encarecimiento que afecta a todos los segmentos del mercado.

El sostenido incremento en los precios ha sido consistente trimestre tras trimestre, lo que el INE atribuye al comportamiento de la oferta, la demanda y otros factores estructurales del mercado inmobiliario en España. Esta evaluación remite a la situación de mediados de la primera década de este siglo, cuando se registraron los máximos incrementos anuales y una rápida expansión del mercado residencial.

La información recogida en el Índice de Precios de Vivienda es relevante no solo para el análisis de la coyuntura económica, según destacó el INE, sino también para los agentes del sector, quienes han observado cómo los indicadores superan con creces los datos de los últimos años y afectan la capacidad de acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.

Según publicó el INE, el ciclo actual de subidas ininterrumpidas, que ya cumple doce años, se caracteriza por presentar registros interanuales cada vez más alejados de los ejercicios previos, especialmente en los dos últimos años, donde el ritmo de incremento se aceleró de manera significativa. El organismo señala que los precios de la vivienda se mantienen en una senda de crecimiento que, al superar los promedios históricos recientes, evidencia el dinamismo del sector y plantea desafíos tanto para los compradores como para el conjunto de la economía.