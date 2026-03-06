El mercado transaccional de América Latina moviliza un 59% más en febrero, según TTR Data

El mercado transaccional de América Latina ha registrado, entre anunciadas y cerradas, un total de 280 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 14.384 millones de dólares (12.443 millones de euros) hasta febrero de 2025, lo que supone un recorte del 43% en el número de operaciones y un alza del 59% en su importe respecto al mismo mes del año anterior.

Solo en febrero, se ha registrado un total de 115 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un total agregado de 9.354 millones de dólares (8.092 millones de euros), según el último informe elaborado por TTR Data y Datasite.

Todos los países de la región registraron resultados positivos en el capital movilizado. Brasil lidera el ranking de países más activos de América Latina con 144 transacciones, lo que supone un descenso del 52%, y un incremento del 49% en el capital movilizado, hasta los 6.944 millones de dólares (6.007 millones de euros).

Por su parte, Chile sube en el ranking con 55 operaciones, un 13% menos respecto al año anterior, y un capital movilizado de 1.664 millones de dólares (1.439 millones de euros), un 59% más.

Le sigue Argentina, que por primera vez en el año alcanza el tercer lugar de la lista con 43 transacciones (un 12% menos) y un aumento del 39% en su importe hasta los 1.998 millones de dólares (1.727 millones de euros) en febrero del 2025, mientras que México desciende dos posiciones con 37 transacciones (un 10% menos) y un alza del 626% en su capital movilizado, hasta los 4.702 millones de dólares (4.066 millones de euros).

Asimismo, Colombia registra 22 transacciones, con un descenso del 55%, y un incremento del 178% en su capital movilizado, hasta los 4.384 millones de dólares (3.791 millones de euros). En última posición se sitúa Perú, donde se han registrado 15 operaciones, con un recorte del 32%, y un incremento del 2.413% en su importe hasta los 3.200 millones de dólares (2.767 millones de euros).

"PRIVATE EQUITY", "VENTURE CAPITAL" Y "ASSET ACQUISITIONS"

Respecto al mercado transfronterizo, destacó en febrero el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, en especial en Europa y Norteamérica, donde se han completado 14 y 6 transacciones, respectivamente.

Por otro lado, las compañías que más han realizado transacciones en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 45 y 44 operaciones, respectivamente.

En febrero de 2026, se han contabilizado un total de 27 transacciones de 'private equity' por 4.578 millones de dólares (3.958 millones de euros), lo que supone un descenso del 7% en el número de operaciones y un aumento del 3.494% en su capital movilizado, en comparación con el mismo período del año anterior.

El segmento de 'venture capital' ha contabilizado durante los dos primeros meses del año un total de 37 transacciones con un importe agregado de 652 millones de dólares (563 millones de euros), lo que supone un descenso del 64% en el número de operaciones y un alza del 14% en su importe, en términos interanuales.

En paralelo, el segmento de 'asset acquisitions' registró 78 transacciones hasta febrero por un valor de 2.515 millones de dólares (2.174 millones de euros), lo que representa una disminución del 7% en el número de operaciones y un incremento del 66% en su importe, respecto al mismo período de 2025.