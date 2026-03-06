El FC Barcelona habilitará cinco sedes electorales para las elecciones del 15 de marzo

La capacidad de ejercer el derecho a voto desde cualquier sede electoral, sin importar el domicilio del socio o socia, marcará el proceso de elección presidencial del FC Barcelona, según detalló la organización en un comunicado. Este enfoque busca maximizar la participación en los comicios fijados para el 15 de marzo, fecha en la que la masa social del club determinará el rumbo de la institución deportiva.

De acuerdo con la información publicada por la entidad azulgrana, el FC Barcelona distribuirá cinco sedes electorales a lo largo del territorio para facilitar la accesibilidad a los 114.504 socios y socias que integran el censo con derecho a voto en esta ocasión. Según informó el club, se ha diseñado un sistema que permitirá que cada votante elija el punto de votación más conveniente entre Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Andorra la Vella, sin restricción geográfica asociada a su residencia.

El medio oficial del club detalló que la sede central operará en las instalaciones del Spotify Camp Nou, en la ciudad de Barcelona, donde se habilitarán 110 de las más de 120 mesas electorales establecidas en este proceso. En Girona, los socios podrán acudir a la Casa de Cultura; en Tarragona, a las instalaciones del Palacio de la Diputación; en Lleida, a la sede de la Federació Catalana de Futbol; y en Andorra la Vella, al Centre de Congressos. La distribución contempla cinco mesas en Girona, cuatro en Tarragona, dos en Lleida y una en Andorra la Vella.

La jornada electoral se extenderá desde las 9.00 hasta las 21.00, permitiendo a los integrantes del censo social ejercer su voto durante doce horas continuas, según consignó la organización. El club subrayó la importancia de esta cita para la determinación del futuro institucional, e instó a la comunidad blaugrana a participar en la consulta. La convocatoria aspira a lograr una elevada asistencia que aporte legitimidad al resultado de las elecciones presidencialistas.

Según publicó el FC Barcelona, este procedimiento cuenta con la puesta a disposición de recursos logísticos y humanos para gestionar la afluencia esperada y dar soporte a quienes acudan a votar. La composición del censo electoral incorpora universalidad y accesibilidad como criterios principales, permitiendo flexibilidad en la elección de la ubicación física para el ejercicio democrático.

La entidad informó que este mecanismo pretende sortear las limitaciones logísticas que en años previos dificultaron la participación de socios residentes fuera de la ciudad de Barcelona. Al habilitar cuatro provincias catalanas y Andorra, la organización busca propiciar que los socios y socias dispongan de alternativas próximas a su entorno, atendiendo a una demanda histórica de descentralización del proceso de votación.

El club agregó que la ubicación de la mesa electoral no condicionará la validez del voto, y que se mantendrán controles para garantizar la transparencia y la seguridad del escrutinio. Las instalaciones de cada sede han sido adaptadas para albergar las mesas y acoger a los votantes durante la extensión de la jornada.

El FC Barcelona puntualizó que la distribución de mesas se diseñó en función de la densidad de socios en cada demarcación, lo que explica la concentración de mesas en el Spotify Camp Nou. Según reportó el club, el proceso de elaboración del censo y la logística electoral cuenta con la supervisión de los órganos pertinentes para asegurar la regularidad del acto.

El club llamó a la comunidad barcelonista a acudir masivamente a las urnas para decidir la orientación y la estructura de gobierno para los próximos años. La institución enfatizó que el resultado definirá el liderazgo y la gestión, en un contexto en el que la participación de la masa social adquiere especial significado para el modelo de club que el FC Barcelona expresa desde su fundación.

El proceso electoral, según detalló el club, representa una jornada clave en la que se designará al nuevo presidente, cargo de máxima responsabilidad dentro de la estructura institucional. La organización recordó a los socios y socias la necesidad de cumplir con los requisitos de identificación establecidos para poder ejercer el voto en cualquiera de las sedes habilitadas durante el horario oficial.

El FC Barcelona reforzó en su comunicación que la cita electoral responde a un compromiso con la transparencia, la apertura y la participación, ofreciendo garantías para el desarrollo pacífico y ordenado de la consulta. Según indicó el club, todo el dispositivo electoral ha sido dispuesto para favorecer la máxima concurrencia y para que los 114.504 miembros puedan expresar su elección de manera efectiva en la fecha programada.