El CSN y el nuevo regulador nuclear de Brasil fortalecen su cooperación con un Memorando de Entendimiento

El Consejo de Seguridad Nuclear y la recién constituida Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) de Brasil han firmado esta semana un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) destinado a reforzar la colaboración en materia reguladora y a establecer un plan de trabajo conjunto que fomente el intercambio de información en el ámbito de las actividades reguladoras nucleares y radiológicas.

Así lo ha informado el CSN este viernes tras recibir esta semana a una delegación del nuevo organismo. Durante la reunión bilateral, encabezada por el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, y su homólogo brasileño, Alessandro Facure, ambas delegaciones han abordado temas clave como la seguridad y participación pública en la gestión de los residuos radiactivos.

Asimismo, han tocado la aplicación de un sistema de supervisión adaptado al licenciamiento e inspección de los distintos tipos de instalaciones radiactivas, la regulación de la exposición al radón, la preparación y respuesta ante emergencias o la seguridad en la fase inicial del ciclo del combustible nuclear.

Por su parte, Lentijo ha destacado la importancia de este encuentro y la firma del memorando con el regulador brasileño como "una gran oportunidad para compartir experiencias y apoyar el fortalecimiento de capacidades técnicas en áreas clave del marco regulador en ambos organismos".

Por su parte, el presidente de la ANSN, Alessandro Facure ha agradecido el apoyo recibido, destacando el interés de Brasil en el modelo de supervisión español como referente para sus propios retos, entre los que destacan el licenciamiento de la unidad 3 de la central nuclear Angra y el desarrollo de la protonterapia en el país iberoamericano.

La delegación brasileña, integrada también por el director de Instalaciones Nucleares y Salvaguardias, Ailton Fernando Dias, la directora de Instalaciones Radiactivas y Control, Lorena Pozzo, y la responsable de Relaciones Internacionales, Viviane Simoes, han completado su agenda con una serie de visitas técnicas a instalaciones españolas como la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) y el centro de almacenamiento de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril (Córdoba).