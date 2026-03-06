El autor de 'Macarena' lamenta que la Casa Blanca la use en un vídeo de ataques en Irán: "La hice para alegrar la vida"

En sus recientes declaraciones a Canal Sur Televisión, Antonio Romero hizo referencia al impacto que ha tenido la canción “Macarena” más de tres décadas después de su lanzamiento. Romero, integrante del dúo Los del Río y coautor del tema, se mostró sorprendido y afectado al ver que una versión remasterizada de la famosa canción acompañó imágenes de ataques estadounidenses en Irán, difundidas por la Casa Blanca a través de plataformas como TikTok. Según informó Europa Press, el músico sevillano señaló su desacuerdo con la utilización de la pieza en un contexto de conflicto armado, recordando que su propósito original era muy distinto.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, la utilización de “Macarena” en materiales oficiales del gobierno estadounidense ha provocado reacciones en el ámbito musical y social. Romero explicó que al escuchar su canción junto a imágenes de carácter militar, se le “ponen los vellos de punta”, ya que compuso ese tema pensando en llevar alegría, y no para ser asociado a situaciones violentas. Añadió que jamás pretendió que la canción terminara representando escenarios de sufrimiento o muerte, y subrayó que el objetivo fue “alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo”.

El medio detalló que, si bien Romero reconoce que una vez que una canción se lanza y adquiere popularidad internacional, cualquier persona puede emplearla con fines diversos, lamenta las consecuencias que este tipo de interpretaciones pueden generar. Como indicó el artista sevillano en su entrevista, “cuando se realiza una canción que sale al mundo” existe el riesgo de perder control sobre su significado o uso, sobre todo en casos donde, treinta y tres años después de su estreno en 1993, el tema sigue ocupando lugares destacados en la cultura popular global. Romero recalcó que la canción ha alcanzado tal nivel de fama que se escuchan adaptaciones y versiones en diferentes rincones del planeta.

Según consignó Europa Press, Antonio Romero cuestionó la necesidad de asociar una melodía con carácter festivo y alegre a un vídeo relacionado con bombardeos en Oriente Próximo. Destacó el contexto andaluz y devocional de la pieza, señalando sus raíces en la “tierra de María Santísima”. Explicó además que atribuye parte del éxito de la canción a la Esperanza Macarena, figura religiosa venerada en Sevilla cuya talla estuvo en la parroquia de San Gil antes de ser trasladada a la basílica actual.

El cantante reflexionó sobre el futuro de piezas musicales que, como “Macarena”, han alcanzado un nivel de difusión global. “Qué culpa” pueden tener los autores, sostuvo, si la pieza termina siendo utilizada en contextos alejados de su intención original. Romero enfatizó que a veces quienes escriben o interpretan una canción pierden el control una vez la música llega al público, y cualquier persona puede “hacerla suya a su antojo”.

Europa Press también destacó la reivindicación de Romero sobre la identidad y el significado de la canción para Andalucía y para millones de oyentes, frente a usos que considera ajenos o contrarios al espíritu que la inspiró. Años después de su lanzamiento, la “Macarena” se mantiene entre los temas más reconocidos y reproducidos globalmente, y su empleo en espacios institucionales o políticos continúa generando interpretaciones y polémicas. Romero concluyó que, a pesar del largo recorrido y la apropiación del tema por parte del público y de instituciones, Los del Río mantienen claro su mensaje sobre la finalidad festiva y vitalista de la composición, alejándola de escenarios de violencia o conflicto bélico.