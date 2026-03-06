EEUU autoriza a India comprar petróleo ruso durante un mes por el conflicto en el golfo Pérsico

La decisión del Tesoro de Estados Unidos de conceder una licencia que habilita la adquisición de petróleo ruso por parte de refinerías en India prevé la expiración de esta autorización para el día 4 de abril. Esta medida temporal responde al aumento de la volatilidad geopolítica en Oriente Medio, específicamente por el bloqueo del estrecho de Ormuz y las acciones militares recientes entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según detalló el Departamento del Tesoro estadounidense, la medida busca asegurar el flujo de crudo en el mercado internacional mientras limita los beneficios económicos para el Gobierno de Rusia.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento del Tesoro y citada en reportes de prensa, la licencia concedida el jueves permite que durante 30 días India pueda importar productos petrolíferos originarios de Rusia, bajo la condición de que se trate de envíos cargados en buques antes del jueves 5 de marzo. Los productos deben ser entregados directamente a India y comprados únicamente por refinerías de ese país. Según informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este régimen de excepción tiene como fin amortiguar el impacto en el suministro energético global ocasionado por el conflicto reciente en el golfo Pérsico.

El conflicto que motiva esta medida emergió después de la operación militar realizada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Tras esta intervención, Irán respondió atacando países vecinos del golfo Pérsico y decretó un bloqueo sobre el estratégico estrecho de Ormuz, punto de tránsito de aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo. Según reportó el Departamento del Tesoro de EEUU, el objetivo principal de la política adoptada es evitar alteraciones severas en el abastecimiento internacional de hidrocarburos, manteniendo el flujo de petróleo sin aportar ingresos significativos al Gobierno ruso.

En declaraciones difundidas por el Departamento del Tesoro, el secretario Scott Bessent enfatizó que "India es un socio esencial de Estados Unidos", y expresó su expectativa de que Nueva Delhi incremente la compra de petróleo estadounidense en el futuro próximo. Además, subrayó que la medida provisional se orienta a "aliviar la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía mundial". Medios estadounidenses señalaron la importancia de la política energética impulsada por la administración de Donald Trump, que según declaraciones del propio Bessent ha permitido alcanzar "los niveles más altos jamás registrados" de producción de petróleo y gas en el país.

La licencia temporal otorgada por Washington surge después de varios meses de tensiones económicas y diplomáticas entre Estados Unidos y la India. El medio detalló que la Casa Blanca impuso recientemente aranceles a los productos indios con el propósito de persuadir al Gobierno del primer ministro Narendra Modi para que pusiera fin a las compras de energía provenientes de Rusia. Esta estrategia forma parte de los esfuerzos estadounidenses para presionar económicamente al presidente ruso Vladimir Putin, en el contexto de la guerra en Ucrania.

El estrecho de Ormuz representa un punto crítico para el comercio de crudo a nivel global. Aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo exportados en el mundo debe cruzar este canal marítimo. El bloqueo impulsado por Irán en respuesta a la escalada militar desatada por las acciones de Estados Unidos e Israel amenaza con provocar un aumento significativo en los precios y una reducción en la oferta para países dependientes de estas rutas.

Según consignó el Departamento del Tesoro, la autorización temporal excluye cualquier nueva transacción que beneficie financieramente al Gobierno ruso más allá de lo estrictamente indispensable para mantener el mercado abastecido y contiene salvaguardas específicas respecto al destino y uso del crudo involucrado. El medio explicó que, en la práctica, la exención se aplica únicamente a los cargamentos que zarparon antes de la entrada en vigor de la medida y deben dirigirse exclusivamente al mercado indio.

El Gobierno de India, que históricamente ha dependido de fuentes energéticas diversificadas, afronta presiones internacionales para reducir su dependencia de crudo ruso. La política de aranceles aplicada recientemente por la administración estadounidense buscó limitar estos vínculos, en consonancia con los esfuerzos multilaterales para restringir los ingresos generados por Rusia en el sector energético, considerados un factor clave para el financiamiento de la guerra en Ucrania.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reiteró que esta autorización responde al contexto de emergencia provocado por las hostilidades en Oriente Medio y que su caducidad está claramente establecida. La expectativa de Washington es que, una vez concluido el plazo, India incremente su participación en el comercio de hidrocarburos estadounidenses, contribuyendo a diversificar la oferta y reforzar los lazos bilaterales en materia energética.