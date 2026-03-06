Agencias

Christodoulides cree que se "exagera" la crisis en Chipre, destaca apoyo de la UE y ve complicado entrar en OTAN

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha señalado que la actual situación de seguridad en Chipre no excluye la amenaza de misiles pero ha indicado que se "exagera" la crisis que atraviesa la isla, al tiempo que ha destacado el apoyo recibido por Estados miembro de la Unión Europea y reconocido la dificultad de que el país ingrese en la OTAN por el bloqueo que ejerce Turquía.

"Al leer algunas informaciones, especialmente en los medios internacionales, se aprecia un cierto grado de exageración sobre lo que está sucediendo en Chipre", ha asegurado el presidente chipriota en una entrevista a la cadena Greek Skai TV.

En todo caso, ha reconocido que, tras el ataque a la base británica de Akrotiri, no se puede excluir nada "respecto a misiles balísticos", en pleno recrudecimiento de las represalias de Irán tras el ataque masivo iniciado el pasado sábado por Estados Unidos e Israel.

Así, ha dicho que el objetivo principal de los ataques es Israel pero que las fuerzas chipriotas están monitorizando la situación, dada la cercanía geográfica con el objetivo de la represalia.

Christodoulides ha reivindicado la respuesta solidaria de los Estados miembro después de los despliegues navales y aéreos ordenados por España, Francia, Reino Unido y Grecia, al que también ha prometido unirse Italia.

"Es la primera vez que veo una respuesta y una cooperación así por parte de las instituciones de la UE y los Estados miembro", ha destacado, tras recalcar que Chipre pidió apoyo en áreas específicas y la respuesta fue "inmediata". Así ha valorado el despliegue de F-16 por parte de Grecia como "uno de los hechos más importantes en la historia de Chipre".

Por último sobre la posibilidad de que Nicosia solicite entrar en la OTAN, ha reconocido la dificultad de que se logre este paso al ser una decisión que se toma por consenso y en la que Turquía tendría la última palabra. "Si fuera posible la adhesión inmediata a la OTAN lo haría", ha indicado para admitir que no es el caso debido a la situación política del país, dividido desde 1974 tras la invasión del norte por parte de Turquía y el establecimiento de una entidad turcochipriota.

