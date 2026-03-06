Chambao celebra 25 años y recuerda canciones como 'Papeles mojados': "El ser humano no es ilegal, esté donde esté"

La vocalista de Chambao, La Mari, celebra 25 años de carrera musical con un disco en el que recuerda algunas de sus canciones más conocidas y las colaboraciones de Alejandro Sanz, Ricky Martín, Serrat o Estopa, entre otros. En cualquier caso, ha avanzado que sí se plantea hacer un nuevo disco en el que trate temas como los que abordó en 'Papeles mojados', sobre los migrantes que cruzan en patera el Mediterráneo.

"Sí que hay muchos temas que me estoy planteando para un nuevo disco, cuando lo vaya a sacar. Sobre todo en los momentos en los que vivimos. De que el ser humano no es ilegal, esté donde esté en el mundo --que de eso también habla un poco 'Papeles Mojados'--, a la perspectiva sexual o social que tenemos frente al sexo y a las relaciones con personas", ha explicado La Mari en una entrevista con Europa Press.

Así, la cantante de 'Ahí estas tú' ha señalado que existe un "cambio de escenario del ser humano muy potente y muy sensible", pero ha dejado a voluntad de cada artista querer "entrar" en ese tipo de temas de reivindicación social.

"Despojarte de una piel antigua para ver quién puedo ser ahora es un trabajo de cada persona a realizar si quiere entrar ahí. Es verdad que hay que tener ganas y remangarte contigo mismo para ver dónde entras", ha precisado la cantante.

En este sentido, ha bromeado diciendo que, si hay nuevo disco, no titulará ninguna canción 'No a la guerra' porque aunque sea algo "parecido", buscará algo más "poético".

"Estamos en un mundo --la época en la que vivimos con todo lo que está sucediendo alrededor-- que es muy importante revisar revisarse cada uno. Escucharse, saber qué camino se quiere escoger, por lo que invito a la calma. Hay un desquice bastante latente en la calle, en cualquier lugar. No estoy siendo pesimista ni estoy siendo alarmista", ha precisado.

Para celebrar las bodas de plata de Chambao, la artista ha publicado un disco recopilatorio en el que han participado "amigos" como Alejandro Sanz, Rosario Flores, Ricky Martín, Serrat, Estopa, Vanesa Martín, Malú o Pablo Alborán.

"Tengo muchos jefes y jefas que son toda la gente que impulsa la música de Chambao. Es a quién va dirigido este disco y la canción, el single 'Es para ti'. Por eso el agradecimiento está todo el rato presente y constante en este disco y en esta gira. Yo no estaría aquí si no tuviera estos jefes y jefas que son definitivamente los que te dicen si sigue o si ya", ha reconocido La Mari.

Este disco recopilatorio marca el comienzo de lo que será un aniversario que la llevará por escenarios de países como España, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina o Bulgaria. En España, actuará en Tordera (Barcelona), Martorell (Barcelona), Madrid, Jaén, Pamplona, Albacete, Lanzarote, Sevilla o Gran Canaria.