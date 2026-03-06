Carlos Lozano celebra su victoria aplastante en 'GH Dúo' junto a las mujeres de su vida: así fue su noche más especial

Tras completar dos meses de concurso, Carlos Lozano salió de las instalaciones de Telecinco acompañado por Mónica Hoyos y su hija Luna, quienes se mantuvieron cerca durante sus primeras horas fuera del programa. Según detalló el medio, la compañía de estas figuras clave en la vida del presentador marcó la conclusión de su participación en ‘GH Dúo’, que culminó con una victoria respaldada por más del 60% de los votos del público.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la final del concurso evidenció una intensa implicación del público, que otorgó un apoyo mayoritario a Lozano sobre sus rivales, Anita Williams y Gloria González. El conductor, visiblemente cansado pero también eufórico, expresó su agradecimiento a quienes lo respaldaron durante la competencia. “Gracias, gracias a todos. Bueno, la resistencia que me ha dicho Luna, que ha estado ahí, a todos los seguidores, es un increíble porcentaje y ha merecido la pena. Y bueno, ya sabéis que yo no soy mucho de redes, pero a partir de ahora os contestaré a todos. Ya hablaba con vosotros y con la gente, pero bueno, pues ya estoy ahora a curar las heridas. Ha sido muy duro y nada, que os mando un besito grande a todos”, manifestó Lozano tras la final, en declaraciones recogidas por la misma fuente.

El trayecto del presentador por el programa estuvo marcado por episodios de conflicto, momentos de reconciliación y una notable carga emocional que atrajo la atención tanto dentro como fuera de la casa. Reportó la publicación que, a la conclusión del concurso, Lozano se mostró dispuesto a iniciar un contacto más directo con sus seguidores a través de redes sociales, aspecto sobre el que él mismo admitió no haber tenido mucha actividad hasta el momento, pero al que promete dar mayor seguimiento en adelante.

Consultado respecto a los rumores que lo relacionan sentimentalmente con Cristina Piaget, el ganador prefirió desviar el enfoque y optó por bromear sobre el tema, según reportó la fuente. En su respuesta, mencionó el apoyo recibido en plató por parte de sus amigas, destacando especialmente a Belén Rodríguez y Carmen, a quienes calificó como su equipo más fuerte durante la competencia. “¿Y con Belén? La quiero con locura y a Carmen, ese ha sido mi equipo. Si no tienen a nadie más, son las mejores. Os mando un besito muy grande a todos, ya no hablaremos más”, declaró Lozano.

En relación a su vínculo con Belén Rodríguez, el presentador se mostró claro y afirmó: “No, amor no, es una amiga. Amiga, ¿no? Hablaremos, hablaremos, por supuesto”, según consignó el medio de comunicación. Con estas palabras, Lozano buscó desestimar cualquier especulación sobre la naturaleza de su relación con la colaboradora televisiva y reafirmó el carácter amistoso del lazo que los une.

Durante la noche de la final, que la fuente describió como especialmente intensa y marcada por la emoción, Lozano recibió un respaldo masivo del público, lo que le permitió imponerse de forma holgada a las otras finalistas. Esta situación lo llevó a convertirse en el gran protagonista de una edición definida por sus altibajos y la atención mediática enfocada en su figura tanto por su desempeño en la competencia como por las relaciones personales y profesionales que se evidenciaron durante el formato televisivo.

El medio también detalló que el alcance del apoyo recibido le permitió a Carlos Lozano cerrar una etapa mediática en el primer plano de la televisión española, una posición que se vio reforzada por la presencia visible de Mónica Hoyos y Luna al concluir el concurso. Ambas jugaron un papel de respaldo en su experiencia, acompañando al vencedor en uno de los momentos más relevantes de la edición.

Según escribió la fuente, ‘GH Dúo’ vivió una edición caracterizada por dinámicas de enfrentamiento y reconciliación entre los participantes, contexto en el que Lozano supo consolidar el respaldo de los televidentes desde las primeras emisiones y mantenerlo hasta el cierre. El respaldo de su entorno más próximo se hizo notar tanto dentro como fuera del plató, aportando elementos de cohesión en la estrategia del concursante.

Acerca del futuro contacto con la audiencia, Lozano reafirmó su intención de mantenerse conectado con los seguidores y atender los mensajes que reciba en redes sociales tras la victoria, señalando que esta relación directa pasará a ser una parte más visible de su vida tras la experiencia en el concurso. En la última intervención de la noche, su prioridad fue agradecer y reconocer la influencia positiva de quienes han contribuido a su victoria.

La información publicada por la fuente subraya cómo la edición reciente de ‘GH Dúo’ y el triunfo de Carlos Lozano reflejaron tanto la capacidad de movilización del público como la relevancia de los vínculos personales construidos a lo largo de la competición. La salida de la casa marcó para el presentador un momento de reencuentro con sus principales referentes familiares y de apertura hacia una etapa de mayor exposición pública. El resultado de la final consolida a Lozano como una de las figuras destacadas de este formato televisivo y amplía sus perspectivas de interacción con el público seguidor del programa.