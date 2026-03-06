Cantabria extenderá su promoción turística a México, Japón, Corea del Sur y China a través de la España Verde

Cantabria extenderá su promoción turística a mercados de larga distancia como México, Japón, Corea del Sur o China a través de la España Verde y las acciones conjuntas que se llevarán a cabo tanto en origen como en destino, entre las que destacan viajes de familiarización con operadores turísticos y presentaciones oficiales en estos países.

Los representantes turísticos de las cuatro comunidades que integran la marca (Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi) han aprobado este viernes el Plan de Acciones 2026 en un encuentro celebrado en Laboral, Ciudad de la Cultura, de Gijón, ha informado el Gobierno regional.

En esta primera reunión del año después de que Cantabria traspasara en Fitur la coordinación a Asturias han participado la directora de Turismo y Hostelería de Cantabria, María Saiz; la viceconsejera de Turismo de Asturias, Lara Martínez; el viceconsejero de Turismo y Comercio de Euskadi, Jakes Aguirrezabal; el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y la subdirectora de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña, Bárbara Couto.

Según han indicado los responsables de las cuatro comunidades, la nueva estrategia promocional responde a la consolidación de la marca España Verde en los mercados europeos.

Éstos han explicado que tras haber alcanzado un alto grado de notoriedad como destino en países como Reino Unido, Portugal, Alemania o Francia, el objetivo en 2026 es promocionar el norte de España en nuevos países en los que se ha detectado una creciente demanda, entre ellos, además del Lejano Oriente, el mercado americano. Asimismo, se mantendrán las campañas y acciones en Europa.

Igualmente, en la jornada se ha dado cuenta de la licitación de la nueva estrategia digital. Esta iniciativa comprende la evolución tecnológica de los portales oficiales de España Verde -como ingreenspain.es, Reserva Ecoturista o Surfing Green Spain-, incorporando nuevas funcionalidades y el desarrollo de nuevas fórmulas de comunicación digital con la creación de contenidos y gestión de campañas en redes, todo ello con el objetivo de ampliar la visibilidad internacional de la España Verde.

ESPAÑA VERDE

España Verde es la marca territorial lanzada en 1989 por Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria y Euskadi, con el apoyo de Turespaña, cuyo objetivo es posicionar la cornisa cantábrica como destino turístico alternativo en el mercado internacional, reforzando su imagen de marca y promocionándose como destino único, líder nacional en naturaleza con 14 Reservas de la Biosfera de la UNESCO, 25 parques naturales, casi 2.000 kilómetros de costa y 2.800 alojamientos rurales.