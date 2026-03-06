Bruselas ve "manejable" el impacto energético del conflicto en Oriente Medio y descarta riesgos de suministro

La Comisión Europea informó que los precios del gas en el índice TTF han encontrado cierta estabilidad en torno a los 50 euros por megavatio hora, luego de algunas jornadas marcadas por sobresaltos en los mercados energéticos. A pesar de la volatilidad observada, las autoridades europeas han planteado que el principal factor detrás de estas fluctuaciones es la incertidumbre, más que la existencia de problemas estructurales en el suministro. Según publicó el medio, este diagnóstico formó parte de la evaluación realizada tras la primera reunión del grupo de trabajo de la Unión Energética sobre Seguridad, una instancia convocada por Bruselas ante el empeoramiento de las tensiones en Oriente Medio.

De acuerdo con lo señalado por la Directora General de Energía de la Comisión, Ditte Juul Jorgensen, la Unión Europea percibe "manejable" el efecto que el conflicto de Oriente Medio genera sobre los mercados europeos y, por el momento, descarta algún tipo de riesgo para el abastecimiento energético. A pesar de la suspensión del tránsito por el estrecho de Ormuz, la funcionaria remarcó que la volatilidad registrada en los precios responde con mayor fuerza al clima de incertidumbre internacional que a restricciones materiales en el suministro de gas y petróleo al bloque comunitario.

El medio precisó que Bruselas sostiene que no existen preocupaciones relevantes sobre la seguridad de abastecimiento gracias a la diversificación de las fuentes de importación. Este enfoque permite mitigar la exposición del bloque a eventuales alteraciones derivadas de situaciones geopolíticas complejas, como la vivida actualmente en Oriente Medio. La Comisión informó que tanto el suministro de petróleo como el de gas de la Unión Europea proviene de diversas regiones del mundo, un factor que incrementa la fortaleza estructural frente a escenarios adversos.

Según consignó el medio, los inventarios de gas en Europa permanecen en niveles que la Comisión describe como relativamente bajos, producto de un invierno caracterizado por bajas temperaturas. No obstante, la Directora General de Energía afirmó que existe margen temporal suficiente para que los niveles de almacenamiento de gas puedan recuperarse a lo largo de los próximos meses, antes del próximo periodo de alta demanda estacional.

La información detallada por Bruselas indica que la Unión Europea cuenta con una capacidad estratégica de reserva de gas que asciende a 100.000 millones de metros cúbicos. A ello se suma la infraestructura de regasificación de gas natural licuado (GNL), cuya capacidad total alcanza los 250.000 millones de metros cúbicos y cuyo grado de utilización actualmente representa únicamente la mitad del total disponible. Este margen ofrece posibilidades para ampliar el abastecimiento en caso de requerirse, según el análisis del órgano comunitario.

Tal como publicó el medio, la Comisión Europea también remarcó la continuidad en el uso de la Plataforma Energética de la UE, una herramienta creada en 2022 cuando se agudizó la crisis energética, y que sigue activa para coordinar las compras de energía y fortalecer la posición de negociación frente a proveedores globales. Además, el Ejecutivo comunitario mantiene vías abiertas de comunicación con socios estratégicos internacionales como Japón y Corea del Sur, así como con países exportadores y actores relevantes en el sector.

Según la información suministrada, las autoridades europeas consideran que el actual nivel de preparación y la estructura de reservas aseguran una respuesta eficiente ante posibles alteraciones externas. El artículo citó a Ditte Juul Jorgensen, quien insistió en la disposición de la UE frente a eventuales perturbaciones, a pesar de la alta dependencia del bloque respecto de las importaciones energéticas.

Por último, el reporte destacó que, mientras los mercados energéticos globales siguen atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio, las instituciones europeas reiteran su apuesta por la diversificación y la cooperación internacional como pilares para sostener la seguridad de suministro energético en el continente.