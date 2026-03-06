Agencias

ArcelorMittal plantea salidas "no traumáticas" del personal dentro del plan de deslocalización de servicios

La organización sindical CCOO ha señalado este viernes que la Dirección de ArcelorMittal pretende que el proyecto Zenith se realice con base a medidas "no traumáticas", tales como recolocaciones, salidas del personal de mayor edad o bajas incentivadas, pero sin detallar relación concreta de puestos afectados o medidas a implementar de manera particular.

Así lo ha manifestado respecto a lo explicado en la reunión mantenida este pasado jueves en Villaverde (Madrid) entre el Comité de Empresa de ArcelorMittal Commercial con la Dirección de RRHH, en torno al proyecto Zenith de deslocalización de parte de las funciones de apoyo de la multinacional, como finanzas, Informática o Recursos Humanos.

Desde el sindicado, a través de un comunicado, han apuntado que hay convocada para el próximo día 16, en Etxebarri, una reunión de la Comisión de Seguimiento para España del Acuerdo sobre Gestión de los Cambios y Anticipación de los mismos en ArcelorMittal, en la que se explicará el avance del Proyecto Zenith a nivel global.

La Sección Sindical Intercentros de CCOO en ArcelorMittal se ha comprometido a, una vez concretado el proyecto, asistir en los diferentes ámbitos de negociación a sus afiliados.

Al tiempo, CCOO ha reiterado su rechazo "más firme" a este proceso de deslocalización, "carente de la más mínima justificación operativa o económica, más allá del mero ahorro que supone el traslado de unas funciones que son trascendentales para el desarrollo de nuestra actividad a un país dónde las condiciones salariales y laborales no llegan a unos niveles mínimamente dignos".

Al margen de ello, han apuntad que el próximo día 16 se ha convocado, también, una reunión de la Comisión Negociadora del IX Acuerdo Marco en Etxebarri, al objeto de avanzar en la negociación del Acuerdo Marco, dónde se pueda dar solución a las diferentes cuestiones que afectan a los trabajadores, tanto a nivel de salarios, salidas de personal, contrataciones indefinidas, permisos o jornada, entre otros.

Han agradecido, eso sí, a la empresa, la convocatoria de estas reuniones, lo que han interpretado como un "cambio de actitud" por parte de la multinacional, que esperan que redunde en la mejora del diálogo social.

