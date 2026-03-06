Al menos nueve muertos y más de medio centenar de heridos en ataques de las RSF en Kordofán del Sur, en Sudán

Según informes de organizaciones médicas, los recientes ataques en el barrio de Al Mak, así como en la zona de la carretera, el distrito escolar y el mercado principal de Dalang, han provocado un número elevado de víctimas civiles y una gran cantidad de heridos. Tal como publicó la Red de Médicos de Sudán, el saldo inmediato asciende a nueve fallecidos y 51 personas trasladadas a centros de salud, resultado de bombardeos de artillería sobre áreas residenciales de esta ciudad situada en Kordofán del Sur. El informe advierte sobre la posibilidad de que el número de heridos y muertos continúe en aumento ante la persistencia de los enfrentamientos armados en zonas habitadas.

De acuerdo con la información recogida por el medio Sudan Tribune, la responsabilidad de estos ataques recae en las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y en el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), liderado por Abdelaziz al Hilu. Ambas agrupaciones mantienen una presencia activa en los estados de Kordofán del Sur y Kordofán del Norte. La situación ha generado una nueva oleada de desplazados y un agravamiento de la crisis sanitaria local, ya que los servicios médicos enfrentan grandes dificultades para atender a las víctimas ante los constantes ataques.

Los hechos ocurren mientras el Ejército de Sudán recupera el control sobre la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, tras intensos combates contra las RSF. Según detalló Sudan Tribune, este avance militar se ha producido con el apoyo de la Fuerza Conjunta de Protección de Darfur, una coalición aliada del Ejército sudanés que fue formada en abril de 2023. Este grupo, integrado por antiguos movimientos rebeldes y firmantes del acuerdo de paz de 2020, cuenta con el liderazgo de la facción del Movimiento de Liberación de Sudán y el respaldo de Minni Minnawi, gobernador de Darfur.

Desde que las RSF tomaron el control de Bara en octubre del año pasado, diversas organizaciones de derechos humanos han reportado numerosos abusos contra la población civil. El contexto de violencia se enmarca en una guerra civil iniciada en abril de 2023, motivada por desacuerdos en el proceso de incorporación de las RSF a las Fuerzas Armadas sudanesas. Esta disputa condujo a la interrupción del proceso de transición democrática iniciado tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, agravado luego por la caída del entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

Actualmente, la situación humanitaria en Sudán se encuentra entre las más graves a nivel mundial. Millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, seguidas por un deterioro en el acceso a servicios básicos y una creciente propagación de enfermedades. Las acciones militares han destruido infraestructuras esenciales, obstaculizando la llegada de ayuda y el tratamiento de los afectados. Human Rights Watch y otros grupos han elevado las alertas sobre el daño a infraestructuras críticas, lo que dificulta aún más la atención médica y humanitaria urgente, según reportó Sudan Tribune.

El conflicto ha adquirido dimensiones internacionales debido a la implicación de diferentes países en apoyo a las distintas partes en enfrentamiento. Según consignó Sudan Tribune, la intervención extranjera ha complicado los esfuerzos de mediación y prolongado la violencia, que afecta principalmente a las comunidades civiles atrapadas entre los distintos bandos armados y expuestas a ataques recurrentes en viviendas, mercados y centros escolares.

La Red de Médicos de Sudán ha subrayado la urgencia de la situación en Dalang y ha solicitado una intervención inmediata para proteger a la población y garantizar el traslado seguro de los heridos a instalaciones hospitalarias. Asimismo, organizaciones humanitarias han hecho un llamado a las partes implicadas para que cesen los ataques en zonas residenciales y se permita el acceso seguro a las agencias de ayuda. De acuerdo con los datos recogidos por Sudan Tribune, la falta de corredores humanitarios y la destrucción de carreteras han complicado el flujo de medicinas y suministros básicos, lo que agrava el riesgo de nuevas víctimas frente a la continuidad de las hostilidades en el territorio sudanés.