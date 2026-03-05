Trump tilda a España de "perdedor" y le acusa de ser "muy hostil" con la OTAN: "No es un jugador de equipo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que España fue el único estado miembro de la OTAN que expresó objeciones a la propuesta de destinar el 5% de su PIB al gasto en defensa, y advirtió que esta posición podría acarrear represalias en el marco de la relación bilateral. El mandatario transmitió estas declaraciones en una entrevista telefónica con el medio estadounidense New York Post, en la que abordó la postura del Gobierno español respecto a la Alianza Atlántica y expresó críticas directas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De acuerdo con el New York Post, Trump calificó la actitud española como “muy hostil” hacia la OTAN y subrayó que solo España manifestó oposición frontal a incrementar su gasto militar hasta alcanzar el umbral del 5% del PIB, sugerido en discusiones recientes de la organización. El medio estadounidense citó al presidente diciendo: “No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco”, en referencia directa a la situación creada por la negativa del Gobierno español. Además, el presidente estadounidense describió a España como un “perdedor”, al tiempo que distinguió entre “ganadores” y “perdedores” dentro de la alianza, colocando a España en el segundo grupo.

Durante la conversación con el New York Post, Trump enfatizó que esta actitud aislada del Ejecutivo español frente a las recomendaciones sobre inversión en defensa lo situaba en una posición de tensión respecto a los demás socios transatlánticos. Relacionó también su decepción con procedimientos adoptados por otros aliados, como el Reino Unido, por haber planteado restricciones al uso de sus bases militares en operaciones dirigidas contra Irán. Sin embargo, fue con España donde el presidente estadounidense llevó su crítica a un nivel de mayor dureza, señalando explícitamente que la conducta española evidenciaba una falta de compromiso colectivo dentro de la OTAN.

El New York Post detalló que Donald Trump vinculó su molestia con el Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que la negativa española a ajustar el gasto militar limita la solidaridad y cohesión de la alianza atlántica. Subrayó además que, bajo estas circunstancias, Estados Unidos no ejercerá un rol de cooperación activa con España “tampoco”, deslizando la posibilidad de consecuencias diplomáticas en el futuro inmediato.

Según la publicación estadounidense, el presidente insistió en diferenciar a los países que, a su juicio, cumplen con las expectativas de la OTAN de quienes se mantienen al margen de los compromisos financieros del bloque. Al referirse a España, Trump fue explícito: “Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor”, remarcando así el contraste con otras naciones que, en su opinión, sí asumen la responsabilidad colectiva que demanda la organización.

El intercambio recogido por el New York Post se sitúa en el contexto de debates internos en la OTAN sobre el reparto de la carga militar y la equidad en la contribución de los estados miembros al presupuesto de defensa. Las afirmaciones de Trump sobre España reflejaron su insistencia, presente durante distintas fases de su mandato, en incrementar la presión sobre los aliados europeos que aún no han adaptado sus presupuestos militares a los niveles indicados por Washington.

En las palabras reproducidas por el diario estadounidense se percibe el enfoque del presidente Trump hacia la cooperación internacional en materia de defensa, exigiendo una participación proporcional en términos económicos para mantener la credibilidad y capacidad operativa de la OTAN. Según el New York Post, el mandatario estadounidense dejó claro que acciones como la de España pueden afectar la naturaleza de la relación diplomática entre ambos gobiernos y su integración en la estructura atlántica.