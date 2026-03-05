Sony planea retomar su estrategia de juegos exclusivos para PlayStation 5

Fuentes internas de Sony consultadas por Bloomberg señalaron que la empresa valora fuertemente el impacto competitivo que podría tener una próxima consola de Xbox basada en Windows, capaz de ejecutar juegos diseñados para PC. Ante la posibilidad de que los títulos exclusivos de PlayStation 5 se encuentren disponibles en una máquina rival, la compañía japonesa examina cambios en su estrategia de publicación, situando en debate la apertura que había adoptado hacia el mercado de ordenadores personales en los últimos años.

Según publicó Bloomberg, Sony planea volver a enfocar sus lanzamientos principales en la exclusiva disponibilidad para PlayStation 5, restringiendo el acceso a títulos que antes contemplaba para otras plataformas como PC. Esta revisión de estrategia surge después de un período en el que la compañía trasladó franquicias originalmente exclusivas, como Horizon: Zero Dawn y Death Stranding, a versiones para ordenador en 2020 y 2019 respectivamente, tras un anuncio en agosto de 2020. De acuerdo con la información aportada por el medio, los resultados de ventas obtenidos en ese segmento no cumplieron las expectativas de la organización.

El medio Bloomberg citó que la decisión de repensar la política de exclusividad responde a dos motivos principales: el rendimiento por debajo de lo previsto de los títulos de PlayStation en ordenadores y la preocupación en la dirección de que la presencia de juegos propios en PC pueda diluir el atractivo y la identidad de su consola insignia, afectando también sus cifras de ventas. Voceros anónimos familiarizados con las conversaciones internas subrayaron que casos futuros como Ghost of Yotei o Saros estarían en la línea de títulos que permanecerán exclusivos para la plataforma propietaria de Sony y no llegarán a PC.

Otro factor clave que influye en la evaluación estratégica es el potencial movimiento por parte de Microsoft, que podría potenciar la integración entre su nueva Xbox y Windows, lo que haría tecnológicamente viable la ejecución de juegos de PC en la consola rival. De materializarse este plan, juegos originalmente pensados para PC —y en el pasado publicados por Sony— podrían encontrarse accesibles en el ecosistema Xbox, una situación que, según reportó Bloomberg, genera inquietud entre algunos responsables de Sony respecto a su posición competitiva en el mercado global de consolas.

A pesar de las reconsideraciones sobre nuevos lanzamientos, de acuerdo con Bloomberg, Sony mantiene por el momento la hoja de ruta anunciada en el evento ‘State of Play’ de febrero, donde se confirmó que Death Stranding 2 tendrá versión para PC. Así mismo, otros títulos como Marvel Tokon y Marathon continúan proyectados para llegar a plataformas adicionales fuera de PlayStation. Esta coexistencia de estrategias apunta, según el reporte, a que la compañía evalúa cada caso en función de su potencial comercial y de su peso en la construcción de la imagen de la marca.

Las cifras de ventas en el mercado de PC tras la apertura de franquicias exclusivas no se alinearon con las previsiones iniciales de Sony, lo que, sumado a la percepción del impacto que podrían provocar futuros desarrollos de la competencia, llevó a priorizar de nuevo la política tradicional de exclusivos. El medio Bloomberg destacó, a través del testimonio de personas con conocimiento directo del proceso, que el interés comercial directo y la salvaguarda de la posición diferencial de PlayStation impulsan el debate interno en la corporación.

La trayectoria reciente expone un cambio de rumbo respecto a la apertura registrada a partir de 2020, que permitió a varios desarrollos exclusivos de la consola saltar al ámbito del PC. Con la actual revisión estratégica, lanzamientos de títulos previstos como Ghost of Yotei o Saros servirían de ejemplo del reforzamiento de una distribución restringida, según sintetizan las fuentes consultadas por Bloomberg. El análisis abarca tanto la protección comercial ante una posible ampliación de la compatibilidad de la próxima Xbox como la proyección de valor y fidelidad de la base global de usuarios de PlayStation 5.

Bloomberg concluyó que el contexto de competencia entre las dos grandes firmas de hardware en el ámbito del videojuego y la evolución de los canales de distribución digital han motivado a Sony a reconsiderar el ritmo y la amplitud de la expansión de sus franquicias fuera del entorno PlayStation. Si bien persisten planes para ciertos lanzamientos multiplataforma anunciados públicamente, la política de exclusividad vuelve a situarse como eje en los proyectos futuros de la compañía.