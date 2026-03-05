La Reina Letizia deslumbra en ARCO calcando su espectacular look del último desfile de las Fuerzas Armadas

La visita de los Reyes de España a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo–ARCOmadrid, realizada este jueves en IFEMA, estuvo precedida por una jornada marcada por homenajes y actos oficiales. La Reina Letizia asistió previamente al velatorio del periodista Fernando Ónega, acompañando a su amiga Sonsoles Ónega en un momento personal significativo, mientras el Rey Felipe VI se trasladó a Sevilla para acudir por primera vez al Palacio de las Dueñas e inaugurar una exposición dedicada al centenario de la duquesa de Alba. En este contexto, la inauguración de ARCO confirmó la continuidad de la agenda institucional de la Casa Real y el respaldo a uno de los eventos relevantes del mercado artístico internacional, según consignó el medio de origen.

De acuerdo con la fuente, la 45ª edición de ARCOmadrid volverá a localizar en la capital española el foco de atención artística internacional hasta el próximo 8 de marzo, reuniendo a 211 galerías provenientes de 30 países. El lema de esta edición, "ARCO2045: el futuro por ahora", alude a una propuesta centrada en la reflexión, la creación y el intercambio cultural en torno al arte contemporáneo. La asistencia de los Reyes a ARCO se considera parte de la tradición anual del calendario oficial, reforzando el papel institucional de la Monarquía como promotora de la cultura y el diálogo creativo.

Tal como publicó la fuente original, la Reina Letizia eligió para esta ocasión una vestimenta que recupera un estilismo ya reconocido en eventos anteriores. Optó por un vestido verde esmeralda de corte clásico y silueta entallada, similar al que lució el pasado 12 de octubre durante el desfile de las Fuerzas Armadas, lo que marcó una diferencia respecto a otras ediciones de ARCO en las que se decantó por piezas vanguardistas. El vestido, confeccionado en tweed, con cuello a la caja, manga francesa y falda midi de corte trapecio, se acompañó de un cinturón negro y el bolso Victoria Insignia de Carolina Herrera en el mismo tono. Los pendientes de esmeraldas colgantes de Tous, que recibió como obsequio en su 50 cumpleaños en 2022, completaron el atuendo junto a unos salones cerrados de tacón kitten en negro, que sustituyeron a los zapatos usados en la celebración del Día de la Hispanidad.

La elección del atuendo por parte de la Reina subraya el equilibrio entre tradición y actualidad que suele caracterizar su presencia pública, destacando la elección de la elegancia clásica en una cita que habitualmente le ha permitido experimentar con tendencias contemporáneas de la moda. La fuente detalla que en años previos, la Reina sorprendió con prendas como un kimono de piel negro en 2019 y una llamativa chaqueta de cuero roja en la edición del año anterior, manteniendo una imagen vinculada a la innovación visual y el arte contemporáneo en sus presentaciones en ARCO.

El programa de actividades de los Reyes para la jornada incluye, tras su paso por la feria, una recepción en el Palacio Real con los nuevos Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo y Stéphanie, quienes se encuentran de visita oficial en España tras haber asumido el trono el pasado mes de octubre luego de la abdicación de Enrique de Luxemburgo. Esta reunión refuerza el carácter internacional del día en la agenda de la Casa Real.

La edición actual de ARCOmadrid destaca por la confluencia de proyectos artísticos de distintas procedencias, consolidando el evento como punto de encuentro para galeristas, coleccionistas y creadores. Según indicó la fuente, la feria vuelve a proyectar a Madrid como espacio central para el debate sobre el futuro del arte y la cultura contemporánea a nivel global.

Los protocolos seguidos por los Reyes en sus actos públicos y en su presencia en espacios culturales evidencian la naturaleza representativa de su papel, reforzando la percepción institucional de la familia real en los ámbitos artístico y diplomático, como puntualizó el medio. La elección del vestuario de la Reina en la inauguración sirve como reflejo de la continuidad de criterios estéticos reconocidos, a la vez que acompaña el rigor y la solemnidad del acto.

Finalmente, la coordinación de las actividades oficiales a lo largo del miércoles y jueves pone de relieve la integración de homenajes personales y compromisos institucionales en la agenda de los Reyes. La estancia de Felipe VI en Sevilla para participar en la apertura de la muestra “Cayetana. Grande de España”, dedicada a la duquesa de Alba, forma parte de una secuencia de actos que refuerzan el vínculo de la Casa Real con la memoria histórica, la cultura y el arte actual, según informó la fuente. Todo ello enmarcado en la agenda de ARCOmadrid, donde la convergencia entre tradición, homenaje y apoyo a la creación contemporánea constituye el hilo conductor de las actividades oficiales de la jornada.